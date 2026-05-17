Ледоход на Лене в самом разгаре и идет сразу в двух местах

На 17 мая оперативный штаб под руководством министра Дмитрия Лепчикова доложил обстановку. Хорошая новость – село Кытыл-Дюра, которое на днях топило, полностью освободилось от воды. Жилые дома и соцобъекты больше не под угрозой. Сейчас там считают ущерб, который нанес паводок. А вот ледоход на Лене в самом разгаре и идет сразу в двух местах: в Хангаласском районе и в городском округе Якутск. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В Нижнем Бестяхе – густой ледоход. В Якутске лед уже тронулся: видны разводья, уровень воды – 512 см (опасное явление – 827 см). В поселке Чкалов вода подошла к критической отметке 386 см, сейчас там 380 см – это очень близко. В Табаге густой ледоход и уровень 862 см при опасной отметке 970 см. На реке Алдан волна вскрытия за сутки дойдет до Лены. На Вилюе с 17 мая волна тоже начинает уходить в Лену.

На севере и северо-востоке пока ледостав, но на Колыме уже рост уровней от 5 до 47 см. В Зырянке подвижки льда ожидают 18-19 мая. Ситуацию мониторят с воздуха – работают вертолеты Ми-8 МЧС и «Полярных авиалиний». В зонах риска развернуты 112 оперативных групп. Всем, кто в зоне паводка, велено следить за сводками и при угрозе звонить 112.

