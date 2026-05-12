Из Ленска уже вылетел вертолет Ми-8 МЧС России Фото: МЧС Якутии

В Олекминском районе Якутии разворачивается спасательная операция. Утром 12 мая в МЧС поступило сообщение о том, что группа из семи человек на трех моторных лодках оказалась заблокирована во льдах на реке Лена. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Место происшествия - опасный участок между устьем реки Намана и селом Хоринцы. Ледовая обстановка там сложная, река начала вскрываться, и суда зажало льдинами.

Помимо семерых человек на лодках, еще четверо оказались отрезанными от большой земли на острове Харыялах. Всего в зоне ЧП - 11 человек. Из Ленска уже вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. Задач много: сначала нужно найти и эвакуировать рыбаков со льда, потом забрать людей с острова. Ситуация осложняется тем, что ледоход на Лене продолжается, и в любой момент льды могут тронуться снова, унося лодки и людей.

В МЧС отмечают, что предупреждения о ледовой обстановке и запрете выхода на лед публиковались неоднократно. Сейчас главное - успеть вывезти всех, пока не случилась трагедия. Спасатели работают в штатном режиме, связь с пострадавшими поддерживается. МЧС еще раз напоминает: выходить на лед во время паводка и ледохода смертельно опасно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ледоход закрыл путь спасателям: водитель лодки, налетевшей на поваленное дерево, пропал в водах Амги