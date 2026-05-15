Спасся только один: мужчину ищут уже шесть дней после ЧП на реке в Якутии

Спасатели из Якутска выдвинулись на поиски пропавшего мужчины

В Алданском районе продолжается спасательная операция, начавшаяся после трагического происшествия на реке. Почти неделю о судьбе пропавшего судоводителя не было вестей, и только сегодня, 15 мая, к поискам подключилась профессиональная группа спасателей из Якутска. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

НАЛЕТЕЛИ НА ДЕРЕВО

Трагедия произошла еще 9 мая на реке Кырбыкан, которая является левым притоком Амги. Моторная лодка с двумя мужчинами на борту перевернулась. Судно налетело на поваленное дерево, скрытое под водой, что и привело к опрокидыванию.

В ледяной воде оказались двое. Пассажиру удалось спастись. Борясь с течением и ледяной шугой, он сумел выбраться на берег. Потеряв товарища, мужчина не растерялся и, оставшись один на один с тайгой, добрался до охотничьей избы, откуда смог сообщить о случившемся.

А вот местонахождение водителя лодки до сих пор остается неизвестным. Все эти дни его поиски вели только волонтеры и родственники пропавшего. Использовать лодки и водолазное снаряжение было невозможно. Кроме того, выход на воду запрещен из-за активного ледохода и критически высокого уровня воды.

Тяжелые льдины и мощное течение делали любые попытки обследовать акваторию смертельно опасными. Спасатели не могли приступить к полноценной работе, пока стихия не даст хотя бы малейшую возможность для осмотра реки.

15 мая ситуация сдвинулась с мертвой точки. На поиски пропавшего из Якутска выехала группа спасателей из трех человек. Они направляются непосредственно к месту ЧП, чтобы оценить обстановку и приступить к поисковым мероприятиям в том объеме, который позволит текущая паводковая ситуация.

Напомним, ранее Якутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта». Параллельно свою проверку развернула и Якутская транспортная прокуратура, которая выясняет, соблюдались ли требования законодательства о безопасности плавания на этом участке.

