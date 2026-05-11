Ледоход закрыл путь спасателям: водитель лодки, налетевшей на поваленное дерево, пропал в водах Амги

Транспортная прокуратура и СК начали проверки трагедии на Амге Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В Алданском районе Якутии вечером 8 мая 2026 года на реке Амга произошло ЧП. Двое местных жителей вышли на воду на маломерном судне, но до конечной точки маршрута добрался только один. Второй исчез в ледяной воде, и его поиски до сих пор не дали результатов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По предварительным данным, трагедия произошла примерно 18:00. Моторная лодка с двумя мужчинами на борту шла по реке Амга в 45 километрах от поселка Верхняя Амга. Это глухой таежный район, где река пока еще не освободилась полностью ото льда.

В один миг размеренный ход судна прервался мощным ударом. Лодка на полном ходу налетела на затонувшее дерево, так называемый топляк. Скрытое под водой бревно привело к опрокидыванию судна. В результате оба человека оказались в воде. Сама лодка, как уточняют в транспортной прокуратуре Якутии, затонула.

Пассажир судна сумел выбраться на берег из «ледяной каши», которую несет Амга в период ледохода. Потеряв товарища и оставшись один на один с дикой природой, мужчина не поддался панике. Он добрался до средств спутниковой связи и сообщил о случившемся.

А вот судьба судоводителя до сих пор неизвестна. Он не выбрался на берег вместе с пассажиром, не вышел на связь и не оставил никаких следов. Его поиски усложняются ледоходом. Тяжелые льдины делают невозможной работу водолазов, а осмотр акватории с лодок сопряжен с огромным риском. Пока река не очистится полностью, шансы обнаружить пропавшего остаются призрачными. Спасатели продолжают работу в том объеме, который доступен в экстремальных условиях.

На данный момент следователь Якутского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта». Параллельно свою проверку развернула и Якутская транспортная прокуратура. Ее сотрудники проверяют общее соблюдение требований законодательства о безопасности плавания на этом участке реки.

