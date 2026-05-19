Выпрыгнула на ходу, чтобы выжить: Якутский Ромео с ножом-шкуросъемом получил условный срок

В селе Пригородный разыгралась драма, достойная триллера. 37-летний ухажер, вооружившись ножом для снятия шкуры, явился на дачу к бывшей девушке. Когда ему не открыли, он выбил окна, схватил жертву за волосы, запихнул в машину и умчал в ночь. Чтобы спастись, девушке пришлось прыгать из движущегося авто. А суд... назначил условный срок. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

ЛЮБОВЬ ЗЛА... АЛКОГОЛЬ ЕЩЕ ЗЛЕЕ

Вечером 5 октября 2024 года в тихом селе Пригородный произошло событие, которое переполошило всех соседей. Экс-влюбленный, набравшись храбрости (и, судя по протоколам, алкоголя), пришел на дачу бывшей пассии. В руке у него сверкал шкуросъемный нож.

Открывать дверь незваному гостю отказались, но разъяренный кавалер не привык получать отказы. Он высадил два окна, выманил испуганную хозяйку на улицу, вцепился ей в волосы и силком затолкал в салон авто, припаркованного прямо на участке.

БИЛ, ЧТОБЫ НЕ СБЕЖАЛА

В машине, мчащейся в сторону села Хатас, для женщины начался ад. Мужчина не просто удерживал ее против воли - он лупил ее по голове. Следствие насчитало не менее четырех ударов. От боли и страха жертва не могла даже сопротивляться. Пьяный и разъяренный экс-возлюбленный угрожал физической расправой. У женщины был только один шанс.

И она им воспользовалась. На Покровском тракте города Якутска, когда автомобиль набрал ход, жертва сделала невозможное - распахнула дверь и выпрыгнула на асфальт. Чудом не разбившись насмерть, избитая, она бросилась к проезжающей мимо машине. Водитель не проехал мимо - так женщина оказалась в безопасности.

ЗАПЛАТИЛ ОТСТУПНЫЕ

В зале суда «рыцарь» с ножом струсил. От дачи показаний отказался, сославшись на знаменитую 51-ю статью Конституции («не свидетельствовать против себя»). Но вину признал.

Судья Якутского городского суда посчитал: мужчина виновен в похищении человека с применением насилия (п. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и угоне (п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Приговорили его к 6 годам лишения свободы. Однако приговор в итоге стал условным, так как была применена 73 статья УК РФ. В суде учли, что гражданин искренне раскаялся, принес извинения и выплатил потерпевшей 300 тысяч рублей в счет морального вреда. Испытательный срок - 4 года.

Прокуратура с приговором не согласилась и подала апелляцию в Верховный суд Якутии, но его оставили без изменений. В зачет пошли двое малолетних детей на иждивении, положительная характеристика, извинения и обещание больше так не делать. Суд решил, что мужчина может исправиться и без колючей проволоки.

