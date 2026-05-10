Еле проехал даже вездеход: водитель большегруза едва не погиб, выехав на закрытый зимник в Якутии

Состояние водителя врачи оценили как удовлетворительное Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Верхнеколымском районе завершилась спасательная операция. Водитель «КамАЗа» нарушил запрет и поехал по закрытой дороге. Зимник в направлении поселка Угольное перестал работать еще 20 апреля. Но мужчина из соседней области рискнул. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В 20-30 километрах от поселка у грузовика произошла поломка. Ехать дальше он не мог. Кругом река Зырянка, бездорожье. Спасать себя и машину было некому.

К счастью, водитель не растерялся. Он поймал связь – там, где ее обычно не бывает – и набрал 112. Спасатели приняли сигнал 7 мая, поздно вечером. На следующий день глава района Евгений Барков лично решил отправлять отряд. Вездеход «Трэкол» от предприятия «Дороги Арктики» пробивался к бедолаге всю ночь.

«В 00:40 пострадавшего доставили в центральную районную больницу», – сообщили спасатели.

Состояние водителя врачи оценили как удовлетворительное. Но спасение могло кончиться трагедией. Спасатели вновь напоминают: не выезжайте на закрытые зимники. Погода весной меняется за минуты, лед и снег становятся рыхлыми. Нарушая запрет, вы рискуете своей жизнью и заставляете других людей рисковать своими жизнями, идя к вам на помощь.

Читайте также:

Сотни дней борьбы за справедливость принесли плоды: вдова погибшего при крушении вертолета лесничего в Якутии добилась ужесточения обвинения