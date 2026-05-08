Сотни дней борьбы за справедливость принесли плоды: вдова погибшего при крушении вертолета лесничего в Якутии добилась ужесточения обвинения

В июле 2024 года в Алданском районе разбился вертолет Robinson

В июле 2024 года в Алданском районе разбился вертолет Robinson. Авиакатастрофа унесла жизни четырех человек, среди которых был лесничий Михаил Рогалев. С самого начала это дело вызывало много вопросов, и в первую очередь – у родственников, которые были не согласны с предъявленным обвинением. Но после вмешательства Генеральной прокуратуры ситуация сдвинулась с мертвой точки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Изначально собственнику вертолета, гендиректору компании, вменили первую часть 238-й статьи – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Только вот при крушении погибли люди. Более того, у воздушного судна вообще не было сертификата летной годности, эксперты нашли перебитые номера. Потерпевшая сторона больше полутора лет добивалась переквалификации на третью часть той же статьи, которая предусматривает наказание за смерть двух и более лиц.

«Несмотря на то, что второй эпизод уголовного дела был заведен по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», орган предварительного следствия изначально вменил собственнику вертолета менее тяжкую статью, что, по мнению потерпевшей стороны, не соответствовало ни тяжести последствий, ни установленным нарушениям. Кроме того, истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности по данной статье. Виновное лицо могло избежать уголовной ответственности. Потерпевшая сторона последовательно настаивала на более строгой и юридически обоснованной квалификации. Были подготовлены и поданы мотивированные жалобы на имя Генерального прокурора России, приведены доводы и доказательства, подтверждающие необходимость иной оценки содеянного преступления», - рассказал адвокат Каро Жамкочян, представляющий интересы Светланы Рогалевой – вдовы погибшего в той жуткой трагедии лесничего.

В результате удалось добиться переквалификации обвинения на третью часть той же статьи. Теперь виновному грозит более суровое наказание. Потерпевшая сторона пока удовлетворена принятым решением и поблагодарила надзорное ведомство за принципиальность.

Но это еще не конец – впереди людей, потерявших в той трагедии родных, ждет суд. Но адвокат заявляет: работа будет продолжена до тех пор, пока виновник не понесет ответственность в полном объеме.

