Несколько месяцев Якутия болела за Владимира Герасимова – 22-летнего повара из села Намцы, принявшего участие в шоу «Молодые ножи. Новая кровь» (16+). С 11 лет Вова мечтал оказаться в профессии и штудировал всю возможную литературу. На шоу тоже пробирался с трудом: кастинг проходил в армии, снимать видео для него приходилось даже в туалете. Но до победы в телевизионно-кулинарном колледже Константина Ивлева не хватило совсем немного. Подробнее – в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В финал вышли пять участников из 21, и им предстояло пройти несколько испытаний, прежде чем будет определен лучший из лучших.

«Я парень из маленького села, который смотрел кулинарные шоу и мечтал оказаться здесь, хотя бы на одну неделю», - сказал в начале выпуска Владимир Герасимов.

Первым экзаменом была эстафета. Участникам предстояло обработать форель на скорость. После проверки жюри – сразу приготовить стейк прожарки медиум, и только после этого сделать яйцо «Бенедикт». На прохождение испытания – всего час.

Владимир справился с рыбой третьим, получив за нее один балл, как и за стейк. И несмотря на то, что в предыдущих испытаниях он отставал от коллег, яйцо якутянин приготовил первым. Правда, не идеально: Вова не положил необходимый шпинат, а соус вышел холодным. Из-за этого блюдо не приняли, и третий балл Вова не получил.

На втором экзамене ребятам нужно было ответить на вопросы, связанные с предметами и ингредиентами, спрятанными под клошами. Сначала Владимиру нужно было «на глаз» положить на хлеб 50 граммов черной икры, но он не справился, положив 48 граммов. Второй раз ему предстояло определить виды мяса и выбрать продукт для тартара из говядины, и он легко это сделал. Последним заданием стал этикет – расположить приборы так, чтобы сказать, что блюдо очень понравилось, но сделать этого якутянин не смог.

Перед последним экзаменом оставшаяся тройка участников получила мастер-класс по приготовлению салата цезарь в крокете от Арслана Бердиева – шеф-повара дубайского ресторана, в который устроится работать победитель. И задачей последнего экзамена было повторить его на скорость. Тройка финалистов справилась практически одновременно.

В салате якутянина оказалось мало сыра и много чеснока и анчоуса. Но дальше он не прошел: решающим фактором стало то, что якутянин не попробовал свое блюдо.

«Всегда боишься потерять эту секунду, но в итоге эта секунда сыграла против тебя. Я понимаю, что не пропаду», - сказал Владимир, поблагодарив всех, кто поддерживал его на всех этапах.

