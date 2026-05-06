9 мая - дата, которая объединяет миллионы сердец общей памятью о подвиге предков. «Бессмертный полк» в Якутске в 2026 году вновь станет центральным событием празднования Дня Победы, собрав под знаменами памяти десятки тысяч жителей и гостей столицы республики. Власти и организаторы подготовили масштабную программу, чтобы шествие прошло безопасно, организованно и достойно, отдавая дань уважения каждому герою. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

ПРОГРАММА ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЯКУТСКЕ 9 МАЯ 2026

Празднование 9 Мая в Якутске начнется до старта основного шествия. В 10:00 в сквере имени Чиряева стартует торжественный концерт с участием местных творческих коллективов и приглашенных артистов, посвященный 81-й годовщине Великой Победы.

Непосредственный сбор участников для формирования колонны стартует с 10:30 до 11:30. Организаторы определили место встречи - площадка у супермаркета «Токко» (улица Хабарова, 16). Построение колонны будет проходить по направлению к улице Ярославского. Время начала движения назначено на 12:15. Колонну по традиции возглавят волонтеры Победы с масштабной растяжкой «Бессмертный полк», после чего за ними последуют люди с портретами своих родных.

Для безопасности и удобства гостей организаторы развернут 13 контрольно-пропускных пунктов, через которые можно будет попасть в зону построения. Пункты досмотра расположены по следующим адресам:

- проспект Ленина, 3;

- улица Чиряева, 5;

- улица Богатырева, 2;

- улица Хабарова: дома № 9, 17/1, 19/1, 19/3, 21, 25/1, 42;

- 202-й микрорайон: корпуса 18/3, 19 и 2.

За порядком во время прохождения колонны будут следить волонтеры-координаторы, готовые прийти на помощь любому участнику.

МАРШРУТ ШЕСТВИЯ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» В ЯКУТСКЕ 2026

Маршрут народного шествия остается традиционным. Стартовав у супермаркета «Токко», колонна торжественно проследует по всей протяженности улицы Хабарова. Финальной точкой маршрута станет улица Богатырева. Именно здесь произойдет официальное завершение шествия и постепенное рассредоточение колонны.

Организаторы обращают внимание, что на всем пути следования будут дежурить бригады скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов, обеспечивая безопасность и своевременное реагирование на любые ситуации.

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ НА ВРЕМЯ ШЕСТВИЯ В ЯКУТСКЕ 2026

В связи с проведением массовой акции в столице республики вводится временное ограничение движения транспорта. Водителям необходимо заранее планировать маршруты объезда.

Улица Хабарова будет полностью закрыта для всех видов транспорта с 08:00 утра 9 мая и до завершения мероприятий. Ограничения также коснутся прилегающего участка улицы Богдана Чижика, вплоть до пересечения с улицей Федора Попова.

Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Общественный транспорт в этот день будет следовать по смежным улицам.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ШЕСТВИЯ В ЯКУТСКЕ 2026

Присоединиться к шествию может любой желающий. Для участия достаточно прийти к месту сбора с портретом ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла или участника боевых действий.

В этом году особое внимание уделяется социальной поддержке льготных категорий населения. До 7 мая включительно в Якутске действует акция по бесплатной печати портретов. Услуга доступна для:

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;

- инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и их законных сопровождающих;

- граждан старше 80 лет;

- участников специальной военной операции и членов их семей;

- многодетных семей.

Чтобы получить портрет бесплатно, нужно предоставить документ, подтверждающий льготный статус. Главное - наличие электронного файла с фотографией ветерана. USB-устройства в пунктах не принимаются.

Значение акции выходит далеко за рамки одного дня. Как отметил глава республики Айсен Николаев: «Для нашей республики «Бессмертный полк» — это живая память о родных и близких, о тех, кто сражался за Победу. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, и потому эта акция по-настоящему объединяет поколения». Его слова находят отклик в сердце каждого, ведь из Якутии на фронт ушли тысячи бойцов, проявивших мужество и героизм.

