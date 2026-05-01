Якутск масштабно отметит 81 год Великой Победы

Праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, стартовали в Якутске еще 24 апреля. Волонтеры уже сейчас раздают Георгиевские ленты на главных площадях города ежедневно с 14:00 до 18:00. А с 4 мая во сей республике стартует Всероссийская акция «Окна Победы». Но это лишь малая часть мероприятий, посвященных празднику. «КП» - Якутия» подготовила полную программу ко Дню Победы в 2026 году.

КРЕСТНЫЙ ХОД И АКЦИЯ «ПОЕМ ДВОРОМ» 5-6 МАЯ

В преддверии главного праздника, 5 и 6 мая 2026 года, в Якутске пройдут две значимые акции. В полдень состоится Всероссийская акция «Поем двором» по месту жительства ветеранов Великой Отечественной войны.

А в 12:30 начнется крестный ход от Градоякутского Преображенского Кафедрального собора до часовни на площади Победы. Участники пройдут по улице Чернышевского и улице Хабарова.

«СВЕЧА ПАМЯТИ» И ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 7 МАЯ

7 мая 2026 года в 12:00 состоится торжественное возложение цветов к памятнику якутского снайпера и мемориальному комплексу «Солдат Туймаады» на территории самого комплекса. Это мероприятие также включает урок мужества.

Вечером того же дня в 20:00 на площади Победы пройдет Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти».

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В ЯКУТСКЕ НА 8 МАЯ 2026 ГОДА

8 мая 2026 года на площади Победы начнется череда торжественных церемоний. В 10:00 пройдет акция «И помнит мир, спасенный…» - поднятие символа Знамени Победы в честь 81-й годовщины Великой Победы. Сразу после этого, в 10:20, состоится торжественное построение юнармейских отрядов Якутска в рамках Всероссийской акции «Мы наследники Великой Победы», где будет передана копия Знамени Победы лучшему юнармейскому отряду.

В полдень на площади Дружбы начнется праздничная программа «Май. Весна. Победа» воспитанников Якутской кадетской школы-интернат. В это же время в Парке Победы пройдет торжественное возложение цветов к стеле Победы в память о воинах-якутянах.

В 12:30 в Парке Победы стартует традиционная встреча фронтовиков, ветеранов ВОВ и тыла под названием «Весна Победы». Здесь же будет работать полевая кухня «На привале» и пройдут торжественные проводы призывников.

В 13:00 в Парке Победы начнется праздничная программа средних общеобразовательных школ Якутска - «О Родине! О мужестве! О отчизне!». В 14:00 на площади Дружбы выступят с программой «Всегда на страже. Наследники Победы» сотрудники управления вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по Республике Саха. Завершит программу 8 мая в 15:00 в Парке Победы выступление вокального ансамбля «Дьүрүскэн оһуор» под названием «Победный май».

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В ЯКУТСКЕ НА 9 МАЯ 2026 ГОДА

9 мая 2026 года основные события развернутся на площади Победы.

Возложение цветов и митинг в Якутске 9 мая

В 11:00 начнется торжественная церемония возложения цветов к монументу «Воинам-победителям», посвященная 81-годовщине Победы. В 11:40 на главной сцене площади Победы пройдет торжественный митинг.

Шествие «Бессмертный полк» в Якутске 9 мая 2026

В полдень на площади Победы состоится военно-патриотическое шествие с участием Якутского гарнизона, служащих правоохранительных органов, подразделений структур, военно-патриотических клубов, воспитанников Якутской кадетской школы и учащихся средних общеобразовательных школ города Якутска.

Уже в 12:15 начнется Всероссийская акция «Бессмертный полк». Жители города пройдут колонной с портретами своих родных - участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех, кто внес вклад в Победу.

Осуохай Победы в Якутске 2026

9 мая в 13:00 на площади Победы у Триумфальной арки пройдет традиционный народный «Осуохай Победы!».

Одновременно на главной сцене в 13:00 начнется праздничная программа «Майские вальсы в честь Победы» народного и заслуженного артиста Республики Саха (Якутия) Александра Емельянова, проводимая в памяти заслуженного артиста России, народного артиста Республики Саха (Якутия) Александра Парфеньевича Самсонова.

Праздничные концерты на 9 мая в Якутске

Послеполуденное время будет насыщено концертными выступлениями. В 14:00 на главной сцене площади Победы стартует праздничная программа «Наследники Победы» Детских школ искусств Якутска. В 15:00 пройдет танцевальная акция «Вальс Победы» с участием хореографических коллективов, общеобразовательных учреждений, студентов и трудовых коллективов. Затем в 15:15 на главной сцене начнется театрализованный концерт «Славься, Отечество!» творческих коллективов Детского (подросткового) Центра и средних общеобразовательных школ Якутска.

В 16:00 на сцене выступит Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского с программой «Дружбой народов ковалась Победа». В 17:00 здесь же начнется праздничная программа «Поклонимся великим тем годам» Государственного вокального ансамбля Республики Саха (Якутия) «Туймаада». В 18:00 на сцену выйдет Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) имени С.А. Зверева – Кыыл Уола с программой «Сын Земли родной – ты Победитель». В 19:00 студенты Якутского колледжа культуры и искусств имени А.Д. Макаровой представят программу «Поем о Победе».

Финальным аккордом дня в 20:00 станет праздничная программа «Не прервется память поколений» вокального ансамбля «Служба 02» сотрудников Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия).

ЗАБЕГ НАСЛЕДНИКОВ ПОБЕДЫ 10 МАЯ В ЯКУТСКЕ

10 мая праздничные мероприятия продолжатся на спортивных площадках города. В 9:00 на проспекте Ленина состоится легкоатлетический забег наследников Победы «Помним! Гордимся! Благодарим!». В 11:00 на площади Дружбы пройдет легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Якутия».

В 2026 году празднование Дня Победы в Якутске пройдет с большим размахом. Жителей и гостей города приглашают присоединиться к акциям и мероприятиям в память о героях, защищавших нашу страну. Торжества охватят центральные площади, парки и мемориальные комплексы города, чтобы каждый мог найти время и возможность почтить память воинов-победителей, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

