Полмесяца хладнокровно следил за ее страданиями: жительница Якутии две недели терпела избиения мужа, а после два дня умирала на полу в муках

Медики смогли только констатировать смерть Фото: прокуратура Якутии

В Якутске перед судом предстанет мужчина, который до полусмерти избил собственную жену, а после два дня смотрел, как она страдает. Женщина лежала на полу в квартире в тяжелейшем состоянии, а он вызвал врачей только когда у женщины начались судороги. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По версии следствия, в январе 2025 года обвиняемый напился и в ходе ссоры нанес супруге не менее девяти ударов кулаками и ногами - в голову и по телу. После этого издевательства не прекратились: избиения продолжались еще две недели. В итоге женщина пролежала в квартире двое суток в агонии, а когда начались конвульсии, мужчина наконец набрал «03». Медики смогли только констатировать смерть.

Сначала якутянин пытался врать, мол, жена сама упала в подъезде. Но следствие разоблачило ложь: доказательства оказались неопровержимыми. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемый сидит под стражей. Теперь ему грозит долгий срок.

