В понедельник утром в Якутске местами будет туманно

До +13 градусов прогнозируют в Якутске 25 сентября. Фото: читатель KP.RU

Днем в понедельник, 25 сентября, в Якутске температура воздуха составит до +13 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер южный 2-7 м/с. Ночью 0,-2°, днем +11+13°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +10 градусов, западный ветер 2 м/с.

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