Якутяне возмутились отказом министра культуры защитить фильм «Айта»

Андрей Фомин в роли полицейского Афони. Фото: кадр из фильма «Айта»

20 сентября якутскую общественность всколыхнула новость об удалении из библиотек онлайн-платформ по требованию Роскомнадзора самого кассового якутского фильма — триллера «Айта».

Причем формулировка причины по версии ведомства звучит довольно неприятно: служба выявила в фильме «Айта» «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».

«Положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности. Распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо», — говорилось в сообщении Роскомнадзора.

Конечно, такая новость не могла просто пройти мимо и во многом произвела эффект разорвавшейся бомбы. Многие якутяне возмутились такой формулировке.

«Этот фильм против культа силы, в нем мощный гуманистический посыл», «В жизни ведь так и бывает, что большинство против чужого. А фильм как раз против этого. За интернационализм», «Завидуют якутскому кино», «Фильм как раз про терпимость к чужому, про объективность и гуманизм. Не смотри на внешность, а вникай в суть», — вот лишь малая часть отзывов, которую оставили якутяне в соцсетях.

«Считаю, что произошло недоразумение»

Режиссер Степан Бурнашев. Фото: пресс-служба фильма «Айта»

В декабре прошлого года фильм «Айта» получил сразу две награды кинофестиваля авторского кино «Зимний» — за лучшую режиссуру и за лучшую мужскую роль. Кассовые сборы также говорят сами за себя — они составили более 26 миллионов рублей при бюджете 4 миллиона рублей. Министерство культуры выдало фильму прокатное удостоверение 10 февраля 2022 года, присвоив ей возрастной рейтинг 16+. А цифровой релиз картины в ряде онлайн-кинотеатров состоялся 4 мая.

Режиссер Степан Бурнашев прокомментировал «КП-Якутия» сложившуюся ситуацию.

— На самом деле речи о запрете фильма не идет. Как я понял, это касается лишь видеосервисов. Но на самом деле считаю, что произошло недоразумение. Мы написали письмо в Роскомнадзор с просьбой объяснить ситуацию. Думаю, что в скором времени все разрешится, ждем ответа. С позицией ведомства по фильму «Айта» я не согласен, — отметил режиссер.

Авторы кинокартины сейчас ждут официального ответа от Роскомнадзора.

Министр культуры Якутии: «Надзорный орган принял решение»

Министр культуры Якутии Юрий Куприянов. Фото: пресс-служба Минкульта Якутии

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, недавно открывавший Дни якутского кино в Казахстане, высказал свою точку зрения изданию SakhaDay. По его словам, решение Роскомнадзора нужно не обсуждать, а выполнять.

«А как можно комментировать решение Роскомнадзора? Как может комментировать министр культуры, сказать, что не согласен? Надзорный орган принял решение. <...> Фильм считаю достойным. Но решение надзорных органов — это другой вопрос. Решение Роскомнадзора не обсуждают, его нужно выполнять», — заявил министр.

Впрочем, Юрий Куприянов добавил, что при необходимости Минкульт Якутии и киносообщество Якутии дадут экспертное заключение и выразил надежду, что Минкульт России, выдавший «Айте» прокатное удостоверение, рассмотрит запрет РКН.

Отзыв министра также вызвал бурную реакцию в якутских соцсетях. Многие возмутились, что Минкультуры не встало на защиту режиссера.

«Зачем тогда нужен этот Минкульт с таким министром?», «А как пиариться на якутских фильмах — Минкульт впереди всех», «Так и будет закончена история якутского кино, которое и так существует вопреки», — сетуют якутяне.

«Кричать на всех углах про поддержку якутского кино, которое пробило себе дорогу без помощи государства (и чьи успехи власти фактически приватизировали, превратив в источник бесконечного пиара), это одно. Поддержать это самое кино, когда поддержка потребовалась — другое», — отметил известный политик, блогер и журналист Виталий Обедин.

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