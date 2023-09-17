В Сети появилось видео с места страшного ДТП с вахтовым автобусом в Якутии, снятое пассажирами после аварии

Пострадали девять пассажиров, погиб водитель. Фото: ГИБДД Якутии

ДТП с вахтовым автобусом «Урал» произошло еще 6 сентября на закрытой технологической дороге в местности Улак-Эльга в Нерюнгринском районе Якутии.

По предварительной информации, водитель 1967 г.р. не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением, в результате чего автофургон съехал с дороги и опрокинулся.

Сам водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия скорой. Девять пассажиров получили различные травмы.

Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы для принятия решения.

В телеграм-канале «Дьиикэй» появилось видео, снятое одним из пассажиров после аварии. По всей видимости, на тот момент водитель уже погиб, скорая и ГИБДД еще не приехала. Мужчины в кадре говорят, что связь здесь не ловит.

Внимание: видео не для слабонервных!

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