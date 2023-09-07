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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 0:34

Водитель вахтового автобуса погиб в ДТП в Нерюнгринском районе Якутии

В Якутии в ДТП с вахтовым автобусом погиб водитель, пострадали девять человек
Светлана СТЕПАНОВА
Вахтовый автобус попал в ДТП в Нерюнгринском районе. Фото: прокуратура Якутии

Вахтовый автобус попал в ДТП в Нерюнгринском районе. Фото: прокуратура Якутии

За прошедшие сутки в Нерюнгринском районе произошло ДТП с участием вахтового автобуса «Урал», сообщила прокуратура Якутии в утренней сводке происшествий в четверг, 7 сентября.

По данным правоохранительного органа, водитель, не справившись с управлением, допустил его опрокидывание.

В результате он погиб на месте. Еще девять человек доставлены в больницу с различными травмами.

Проводится проверка.

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