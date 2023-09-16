Ленский мост в Якутии начнут возводить после получения разрешения на строительство

Стоимость Ленского моста составит 130 миллиардов рублей. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, когда начнутся строительно-монтажные работы мостового перехода через реку Лену, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Во время эфира передачи «Прямой разговор» он отметил, что возводить мост начнут после получения разрешения на строительство. Этот документ намерены получить до конца текущего года.

«Мы надеемся, что до конца года все соответствующие решения о выдаче разрешения на строительство будут получены», — сказал Айсен Николаев.

На днях проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Стоимость строительства второго этапа мостового перехода, куда входит возведение правобережной части и подходящих путей, оценивается в 122 миллиарда рублей.

Сегодня идет разработка проекта третьего этапа — строительства на левом берегу. Но его стоимость, по словам главы республики, не превысит 8 миллиардов рублей. Таким образом, общая стоимость объекта через реку Лену составит не более 130 миллиардов рублей.

«Сейчас осталось окончить только проектную часть левого берега — стороны рядом с Табагой. Но там общая стоимость не будет ни при каких расчетах превышать 8 миллиардов рублей. Поэтому сегодня можно смело говорить о том, что стоимость Ленского моста составит 130 миллиардов рублей с НДС в ценах конца 2022 года. Сейчас есть уже определенные механизмы подачи заявки на финансирование Республики Саха (Якутия), Росавтодора, получение ответов и дальнейшая работа», — подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проект Ленского моста получил положительное заключение Главгосэкспертизы России (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.