Проект Ленского моста получил положительное заключение Главгосэкспертизы России

Общая стоимость всего проекта составит не более 130 млрд рублей. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Проектно-сметная документация мостового перехода через реку Лену в Якутии 8 сентября получила положительное заключение Главгосэкспертизы России, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Якутией получено соответствующее заключение по согласованию стоимости строительства II этапа мостового перехода через реку Лена (мост и правобережный подход) с общей стоимостью 122 млрд рублей. Кроме этого, проектировщиками продолжается работа по трассировке левобережного подхода, которая выделена в отдельный III этап. Общая стоимость всего проекта составит не более 130 млрд рублей.

Мост через Лену является главным инфраструктурным проектом инвестиционного потенциала Якутия, который поддержан президентом страны Владимиром Путиным на прошедшем 5 сентября совещании по развитию дальневосточных городов.

Глава государства Владимир Путин отметил, что при создании современной транспортной инфраструктуры важнейшей задачей является формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке России.

«Для этого предстоит построить мост через реку Лену в районе Якутска, мы давно об этом говорим», — подчеркнул Владимир Путин.

С учетом высокой степени готовности проекта Ленского моста, Айсен Николаев попросил главу государства поручить правительству России определить источники финансирования из федерального бюджета на строительство Ленского моста в объеме не менее 65 млрд рублей или не менее 50% от объема инвестиций начиная с этого года.

«Мост преобразит Якутск, расширит его агломерационный ареал и активизирует экономику. Строительство и открытие Ленского моста станет событием, равного которому по значимости не было за всю почти четырехвековую историю Якутска», — заявил Айсен Николаев.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Ленский мост позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, который соединит 3 федеральные и 5 региональных автодорог, железнодорожную магистраль Амура, якутский аэропорт, речной порт, повысит транспортную доступность в республике более чем в 4 раза.

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