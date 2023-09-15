Выставка-ярмарка «Продовольствие-2023» в Якутске: как изменились цены с прошлого года

Выставка-ярмарка «Продовольствие-2023» проходит на Комсомольской площади. Фото: KP.RU

В пятницу, 15 сентября 2023 года, на Комсомольской площади в Якутске начала работу уже ставшая традиционной выставка-ярмарка «Продовольствие».

Редакция «КП — Якутия» сходила на нее и посмотрела цены на мясо, рыбу, молочные продукты, мед, овощи и пр. А также сравнила с прошлогодними ценами.

Итак, поехали.

Говядина: 2023 год — от 650 рублей. Фото: KP.RU

Говядина — от 650 рублей, мякоть — 750- 900 рублей. В прошлом году — говядина от 600 рублей.

С фаршем сложнее: упаковка в этом году стоит 500 рублей, но вес при этом — 650 грамм. Есть фарш весом 1 кг за 800 рублей. В прошлом году упаковка фарша стоила 550 рублей, вес — неизвестен.

Субпродукты: кровяная колбаса (говядина) — 700 рублей/кг, в прошлом году — 600 рублей/кг. Потроха — 450 рублей/кг, в прошлом году — от 300 рублей/кг.

Жеребятины нет: не сезон.

Масло сливочное — 1000 рублей/кг. Фото: KP.RU

Масло сливочное — 1000 рублей за кило, в прошлом году — 800 рублей.

Рыба: теша омуля — 930 рублей/кг, теша чира — 950 рублей/кг. Фото: KP.RU

Рыба: теша омуля — 930 рублей за кило (Чокурдах), в прошлом году — 750 рублей (Булун). Теша нельмы — 2750 рублей за кило (Чокурдах), в прошлом году — филе нельмы 1900 рублей (Усть-Янский).

Овощи. Фото: KP.RU

Овощи: картошка — от 75 рублей (60 рублей в 2022 году), капуста — 70 рублей (33 рубля), морковь — 100 рублей (50 рублей), свекла — от 100 рублей (55 рублей).

И еще продукты.

Колукопченая колбаса «Польская» от СХПК «Чурапча» — 780 рублей/кг. Фото: KP.RU

Намский мед — от 350 рублей, соты — 300 рублей. Фото: KP.RU

Варенья. Фото: KP.RU

Молочная продукция. Фото: KP.RU

Копченая рыба. Фото: KP.RU

Амгинские полуфабрикаты. Фото: KP.RU

Чаи. Фото: KP.RU

Ярмарка будет работать в течение десяти дней с 10 до 19 часов.

Помимо продажи, будут мастер-классы, дегустации, демонстрации новых продуктов, выставочные стенды, концертные программы.

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