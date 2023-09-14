В Якутии на реке нашли тела двух убитых мужчин, которых искали с конца августа

Пропавших мужчин искали с 29 августа. Фото: Служба спасения Якутии

14 сентября в Среднеколымском районе нашли тело второго пропавшего мужчины, ранее тело первого пропавшего было найдено 5 сентября, сообщает Служба спасения Якутии.

24 августа двое мужчин выехали на моторной лодке из Среднеколымска на участок «Седедема» в 71 километрах вверх по течению реки Колыма. Они планировали возвратиться 26 или 27 августа, но до места назначения они так и не добрались. Их родственники заявили о пропаже близких людей. Двух пропавших искали с 29 августа спасатели Колымского поисково-спасательного отряда, сотрудники полиции, родственники и местные жители.

И тут в 43-х километрах от Среднеколымска на участке «Бакалда» был обнаружен плот, за которым планировали приехать пропавшие. А в охотничьей избушке нашли следы крови, нож, одежду и бутылки из-под спиртного.

Та самая избушка, где убили пропавших мужчин. Фото: СУ СК РФ по Якутии

После проведенного расследования, выяснилось, что вечером 25 августа приятели выпивали со своим знакомым в охотничьем домике. Началась ссора, знакомый схватил двуствольное ружье и выстрелил в потерпевших. Они скончались на месте. После этого он загрузил тела мужчин в лодку, принадлежащую одному из погибших, вывез на реку Колыма и утопил. Об этом мужчина сам подробно рассказал после задержания. Заведено уголовное дело, а его заключили под стражу.

Между тем поиски пропавших продолжались. Спасатели Службы спасения республики в течение шести дней обследовали более 300 000 кв.м. акватории реки Колымы. 5 сентября рыбак обнаружил тело одного из пропавших мужчин в 130 км ниже участка «Мысовой». А 14 сентября поступило телефонное сообщение, что в 18 км от Среднеколымска обнаружено тело второго пропавшего.

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