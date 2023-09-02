В Якутии заключили под стражу мужчину, убившего и утопившего в реке двух приятелей

Трагедия произошла в охотничьем домике. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Среднеколымском районе заведено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве двух лиц, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Вечером 25 августа подозреваемый распивал спиртные напитки с двумя приятелями 45 и 48 лет в охотничьем домике в угодье. Мужчины поссорились, подозреваемый схватил огнестрельное двуствольное ружье и выстрелил в потерпевших.

После этого он загрузил тела мужчин в лодку, принадлежащую одному из погибших, вывез на реку Колыма и утопил.

Родственники мужчин заявили об их пропаже, и в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили личность и местонахождение подозреваемого.

Суд по ходатайству следователя заключил подозреваемого под стражу, по уголовному делу проводятся следственные действия.

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