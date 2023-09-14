Якутия подписала на ВЭФ 30 соглашений на 130 миллиардов рублей

Павильон Якутии на ВЭФ. Фото: Андрей СОРОКИН

Правительство и компании Якутии подписали на VIII Восточном экономическом форуме порядка 30 соглашений на сумму почти 130 млрд рублей.

Об этом по итогам ВЭФ-2023 сообщил глава республики Айсен Николаев.

– Мы здесь не гонимся за количеством соглашений, за их общей суммой. Иногда бывает больше, иногда меньше. Но при этом мы в последнее время добились того, что все соглашения с конкретными суммами, которые мы здесь подписываем, обязательно реализуются.

Особое внимание было уделено реализации мастер-планов дальневосточных городов. Напомним, что мастер-план Якутска 5 сентября был рассмотрен на уровне президента РФ Владимира Путина.

– Основной стержень этого плана – это его транспортная составляющая, это Ленский мост, который соединит воедино три федеральные дороги, пять региональных дорог, речной порт, аэропорт, железнодорожную станцию в Нижнем Бестяхе. Что позволяет говорить о формировании в рамках развития Якутской городской агломерации крупнейшего транспортно-логистического центра всего Северо-Востока России.

Особое внимание было уделено реализации мастер-плана Якутска. Фото: Андрей СОРОКИН

Какие главные соглашения были подписаны

– соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока о реализации проекта по строительству комплекса по переработке природного газа в Мирнинском районе с целью извлечения гелия;

– соглашение с ДОМ.РФ, касающееся в основном реализации проектов мастер-плана города Якутска, в том числе финансирования строительства микрорайона «Спортивный»;

– соглашение об эксплуатации в Якутии малых воздушных судов «Байкал», которые будут работать по внутрирегиональным авиамаршрутам;

– меморандум с Китайской ассоциацией по развитию предприятий за рубежом (CODА) в целях укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей между Якутией и китайскими компаниями;

– соглашение о намерениях сотрудничества в реализации проектов Кючусского промышленного кластера. Договоренность достигнута между министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Якутии, «Росатомом» и ПАО «Селигдар»;

– достигнуты договоренности между ООО «ЭкоТехИнвест» и Энергосервисной компанией об инвестициях в модернизацию и техническое перевооружение 69 жидкотопливных котельных в республике;

– соглашение с «Российским экологическим оператором», который профинансирует строительство мусороперегрузочной станции в Якутске. Этот проект находится сейчас на стадии государственной экспертизы.

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