Якутия планирует заключить на ВЭФ 30 соглашений на сумму 100 миллиардов рублей

ВЭФ-2023. Фото: Ярослав ЮРИН

Во Владивостоке с 10 по 13 сентября проходит VIII Восточный экономический форум (ВЭФ) на территории Дальневосточного федерального университета.

Правительство Якутии планирует заключить на ВЭФ порядка 30 соглашений по реализации инвестиционных проектов на сумму 100 миллиардов рублей.

Диапазон широкий: от международного сотрудничества до создания новых промышленных объектов и реализации крупных проектов в сфере транспорта, связи и жилья. Вот список главных проектов:

– соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока о реализации проекта по строительству комплекса по переработке природного газа в Мирнинском районе с целью извлечения гелия.

– соглашение с ДОМ.РФ, касающееся реализации проектов мастер-плана Якутска, в том числе финансирование строительства микрорайона «Спортивный», ливневой канализации и строительства ВОЛС в 86 арктических и труднодоступных населенных пунктах республики.

– соглашение о передаче Якутии малых воздушных судов «Байкал».

– подписание меморандума с Китайской ассоциацией по развитию предприятий за рубежом (CODА) в целях укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей между Якутией и китайскими компаниями.

Напомним, в прошлом году на ВЭФ в 2022 году республика подписала более 30 соглашений на сумму 330 миллиардов рублей.

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