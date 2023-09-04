Движение по проспекту Ленина в Якутске откроют 8-9 сентября

На проспекте Ленина идут работы по укладке второго слоя асфальта. Фото: KP.RU

Движение транспорта по проспекту Ленина от здания ЛОРП до улицы Красноярова откроют к 8-9 сентября, сообщил директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов.

Но работы параллельно продолжатся до конца октября.

«А как таковое открытие будет уже после завершения всех мероприятий — по освещению, благоустройству и пр.», — рассказал он.

Работы продолжатся до конца октября

На вопрос, почему не успели к 1 сентября, как было задано ранее, руководитель Главстроя пояснил, что существует много объективных причин. В том числе на сегодня у дорожников и строителей есть проблема с инертными материалами.

«Карьеры не выдают инертные материалы нужных фракций. Их нет. Об этом уведомлены все министерства, правительство знает, что у дорожников по городу есть сегодня такая проблема. У строителей тоже бетона нет, цемента. Много всяких факторов», — пояснил Алексей Варламов.

На данный момент идут работы по укладке второго слоя асфальта на перекрестке улицы Дежнева и проспекта Ленина.

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