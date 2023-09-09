На выборы, как на праздник! Фото: Центризбирком Якутии

В Якутии продолжается второй день голосования. Жители республики выбирают главу региона, глав девяти районов, народных депутатов республики седьмого созыва и депутатов представительных органов районов и поселений — всего 85 избирательных кампаний муниципального уровня.

Всего работают 791 основной и 11 временных избирательных участков. На всех них ход голосования контролируют наблюдатели — 5772 человека.

Явка на выборах в Якутии 8 сентября 2023 года

По состоянию на 15 часов 9 сентября по данным ЦИК Якутии уже проголосовало 28,81% избирателей из 646 094 человек. Вчера в 20 часов вечера эта цифра составляла 20,39%.

Активнее всего голосуют в Оленекском районе — там свой выбор уже сделали 65,92% избирателей. На втором месте — Анабарский район с 57,57% проголосовавших. Третье место забирает Верхневилюйский район, там уже проголосовало 54,43% избирателей.

Самая слабая явка в Алданском (20,52%), Ленском (19,65%) и Нерюнгринском (11,73%) районах.

В городе Якутске по состоянию на 15 часов 9 сентября явка составляет 23,16% — это пятое место с конца.

График работы избирательных участков в Якутии

Участки открывают свои двери в 8:00 утра и закрываются в 20:00 по местному времени.

Всего работают 791 основной и 11 временных избирательных участков. На всех них ход голосования контролируют наблюдатели — 5772 человека.

Как узнать свой участок, где голосовать

Узнать свой избирательный участок можно на сайте Центризбиркома России по ссылке.

В графе укажите свой адрес. К примеру: Республика Саха (Якутия), город Якутск, Якутск, Лермонтова, 98/1. И нажмите кнопку «Искать».

Предупреждение: сайт иногда зависает.

Куда звонить, если есть вопросы о выборах в 2023 году

Телефон горячей линии Центризбиркома России: 8(800) 200-00-20

Телефон горячей линии Центризбиркома Якутии: 8(4112) 42-50-12

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