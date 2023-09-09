В Якутске завершился международный турнир по вольной борьбе имени Дмитрия Коркина

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил победителей и призеров турнира. Фото: «Спорт Якутии»

8 сентября в Якутске завершился XIV международный турнир по вольной борьбе, посвященный 95-летию со дня рождения тренера Дмитрия Коркина, сообщает «Спорт Якутии».

За звание сильнейшего боролись более 200 спортсменов из 14 зарубежных стран и 12 регионов России. Якутскую школу борьбы представили более 40 спортсменов.

Чемпионами юбилейного турнира в честь 95-летия великого тренера стали Рамиз Гамзатов (57 кг), Кежик Монгуш (61 кг), Кежик Чымба (65 кг), Виктор Рассадин (70 кг), Давид Баев (74 кг), Гаджимурад Алихмаев (79 кг), Артур Найфонов (86 кг), Амирхоссейн Физрузпур (92 кг), Шамиль Мусаев (97 кг) и Амирреза Масуми (125 кг).

Обладателем специального приза — «Серебряной борцовки» — стал Виктор Рассадин. Он установил рекорд турнира, выиграв шестую золотую медаль соревнований.

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил победителей и призеров турнира и отметил, что дело жизни великого тренера Дмитрия Коркина продолжается.

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