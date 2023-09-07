Пять якутских борцов сразятся в полуфиналах турнира «Дмитрий Коркин-2023»

В полуфинал турнира вышли пять воспитанников якутской школы борьбы. Фото: «Спорт Якутии»

7 сентября в Якутске стартовал XIV Международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина, сообщает «Спорт Якутии».

По итогам предварительных схваток в десяти весовых категориях стали известны имена всех полуфиналистов. Поединки за выход в финал начались сегодня вечером в 18.00.

Всего в полуфиналах будет представлено пять воспитанников якутской школы борьбы. В наилегчайшей весовой категории 57 кг за выход в полуфинал поборется Уйгулаан Иванов. Его соперником станет Артур Чебодаев.

В весе до 79 кг Роман Николаев встретится с Владиславом Лапаевым. Ньургун Сергин в категории до 92 кг оспорит путевку в полуфинал с Тажудином Мухтаровым.

Самые интересные и захватывающие схватки пройдут в весовой категори до 70 кг: Виктору Рассадину будет противостоять чемпион Европы Курбан Шираев, а капитану якутской сборной Константину Капрыноу — чемпион мира Загир Шахиев.

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