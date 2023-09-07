В Якутии с рельсов сошли семь грузовых вагонов

По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Фото: dzen.ru

В Якутии 7 сентября между городом Алдан и поселком Нижний Куранах сошли с рельсов семь грузовых вагонов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

По предварительной информации погибших и пострадавших нет. К месту происшествия выехала оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона, также направлен аварийно-восстановительный поезд с ремонтной бригадой из Алдана.

Из-за схода вагонов задерживается пассажирский поезд №327 «Нижний Бестях — Благовещенск». Отмечается, что пассажиры оповещены, обеспечены водой и питанием.

Информация уточняется.

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