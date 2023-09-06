«Главный секрет — это настроение». В Якутске впервые прошел фестиваль плова

В Парке культуры и отдыха Якутска прошел первый фестиваль плова. Фото: KP.RU

В Якутске 6 сентября прошел фестиваль плова, посвященный дружбе народов и предстоящему Дню города. Редакция «КП-Якутия» посетила мероприятие, которое, по словам организаторов, проводится в столице республики впервые.

«В рамках празднования Дня нашего любимого города мы проводим первый фестиваль плова. В нем принимают участие национальные диаспоры и предприятия Якутска», — рассказала начальник отдела потребительского рынка мэрии Якутска Татьяна Павлова.

Всего побороться за звание лучших из лучших вышли восемь участников: как частные предприниматели, так и организации. А выбирало победителя строгое жюри: шеф-повары ООО «Мархинское» и ресторана «Тыгын Дархан», а также представитель мэрии Якутска.

На суд жюри были представлены настоящие произведения искусства. Фото: KP.RU

На кону также были и денежные призы: мэрия подготовила для обладателя первого места 20 тысяч рублей, второго — 15 тысяч и за третье место — 10 тысяч рублей. Также всем участникам обещали поощрительные призы.

С погодой в первой половине дня повезло — было относительно тепло и безветренно. Участники разожгли огонь для казанов, привлекая запахом дыма посетителей парка. Всех мастеров плова можно было разделить на две категории: тех, кто для приготовления использовал только местные мясо и ингредиенты и тех, кто вез все со своей родины, например, Узбекистана. Соответственно, готовили «узбекский», «ташкентский» или «якутский» плов.

Несмотря на будний день, собралось немало посетителей. Фото: KP.RU

Среди участников в основном были общепиты и диаспоры, также выделился клуб «Спортбаза». Многие повара были довольно скромны и не выделялись красноречием, хотя ведущий безуспешно пытался выведать у них секреты настоящего плова.

«Никаких секретов нет. Главное — настроение и руки повара», — говорили они.

Хотя сперва организаторы анонсировали бесплатную раздачу плова, что-то пошло не так. Когда через полтора часа после начала фестиваля плов приготовился, голодные посетители стали раскупать его. Цены варьировались от 200 до 300 рублей. И к моменту, когда блюда принесли на суд жюри, уже практически все было раскуплено. Лишь одна узбекская диаспора объявила, что предлагает бесплатный плов взамен на поддержку одной из политических партий. Впрочем, и бесплатного плова осталось очень мало, да и люди были уже сыты, так что большого ажиотажа это заявление не вызвало.

Анонсированная бесплатная раздача плова прошла как-то скомканно. Фото: KP.RU

Предусмотрительнее всего поступил «Центр плова», чьи повара решили не размениваться и приготовили сразу два вида плова. Когда у конкурентов уже закончилась вся еда, они все еще продолжали бойко торговать.

А вкуснее и сытнее всех тем временем поели члены жюри, на чей вердикт были вынесены блюда всех восьми команд. Впрочем, никто без приза не остался: утешительные номинации были за лучшую подачу, вкусовой баланс, скорость приготовления, командную работу и национальный колорит.

Третье место и 10 тысяч рублей получила команда «Спортбаза». Второе место и 15 тысяч рублей — ИП Мирмахмудов. Первое место и 20 тысяч рублей выиграла команда «Центра плова».

Победителями первого фестиваля стала команда «Центра плова». Фото: KP.RU

Несмотря на будний день, фестиваль привлек большое количество посетителей. Теперь планируется сделать его ежегодным. Еще больше фото и видео вы можете посмотреть на нашем телеграм-канале.

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