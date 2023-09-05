Повар из Якутска не прошел кастинг кулинарного шоу «Битва шефов»

Александр Ерохин покинул проект «Битва шефов»

37-летний шеф-повар ресторана в Якутске Александр Ерохин принес на кастинг кулинарного шоу «Битва шефов» телеканала «Пятница!» ризотто с чернилами каракатицы и белыми грибами, а также каре ягненка в шпинате с соусом «Джек Дэниэлс».

Но ведущие проекта не оценили его старания.

«К сожалению, блюдо ужасное. Все полуфабрикаты, которые я попробовал, для меня не съедобны. Вкус баранины отсутствует, мясо резиновое. Панировка каре ягненка просто сюда вообще не подходит. Я говорю нет однозначно», — отозвался Ренат Агзамов.

Каре ягненка в шпинате с соусом «Джек Дэниэлс»

Его коллега Константин Ивлев поддержал его, согласившись, что хуже блюда у них еще не было, потому что «так все намешано и сами по себе продукты не подходят друг другу». Но при этом дал Александру шанс.

«Я сам был когда-то молодым и готовил такую белибердень. Иногда вспоминаю и думаю: матерь божья, как я мог готовить. Потом я понял, когда попал в руки к настоящему мастеру, который мне разложил по полочкам, что сочетается, что не сочетается. Я дам тебе возможность проявить себя. И вот если ты правильно возьмешь этот шанс, ты сможешь дойти не только до финала, а может, и победить. Нет — значит, се ля ви», — сказал 49-летний ведущий.

Но на первом же задании резко передумал.

На нем кандидаты готовили говядину Веллингтон. Ивлев в целом сравнительно неплохо отозвался о блюде якутянина.

«Просто мясо в тесте с грибами. Да, идеально соль, перец, табуле идеальное из грибов. Претензий нет, за исключением того, что с точки зрения вкуса хочется все-таки немножко жирдяйства», — прокомментировал Константин, а потом вдруг в конце тура выгнал Александра с проекта.

Говядина Веллингтон от Александра Ерохина

Сам якутский повар был ошеломлен. Коллега и оппонент Ивлева Ренат Агзамов также удивился такому решению.

«Прикол я, конечно, не понял, Костя. Больше всего ты хвалил блюдо Александра», — сказал он.

Так, к сожалению, Александр Ерохин покинул кулинарный поединок.

Видео по ссылке. Таймер: 0:24:55 и 0:54:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повар из Якутска попал на кастинг шоу «Битва шефов» (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.