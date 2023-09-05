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Общество5 сентября 2023 2:30

Повар из Якутска не прошел кастинг кулинарного шоу «Битва шефов»

Александр Ерохин покинул проект после первого задания
Светлана СТЕПАНОВА
Александр Ерохин покинул проект «Битва шефов»

Александр Ерохин покинул проект «Битва шефов»

37-летний шеф-повар ресторана в Якутске Александр Ерохин принес на кастинг кулинарного шоу «Битва шефов» телеканала «Пятница!» ризотто с чернилами каракатицы и белыми грибами, а также каре ягненка в шпинате с соусом «Джек Дэниэлс».

Но ведущие проекта не оценили его старания.

«К сожалению, блюдо ужасное. Все полуфабрикаты, которые я попробовал, для меня не съедобны. Вкус баранины отсутствует, мясо резиновое. Панировка каре ягненка просто сюда вообще не подходит. Я говорю нет однозначно», — отозвался Ренат Агзамов.

Каре ягненка в шпинате с соусом «Джек Дэниэлс»

Каре ягненка в шпинате с соусом «Джек Дэниэлс»

Его коллега Константин Ивлев поддержал его, согласившись, что хуже блюда у них еще не было, потому что «так все намешано и сами по себе продукты не подходят друг другу». Но при этом дал Александру шанс.

«Я сам был когда-то молодым и готовил такую белибердень. Иногда вспоминаю и думаю: матерь божья, как я мог готовить. Потом я понял, когда попал в руки к настоящему мастеру, который мне разложил по полочкам, что сочетается, что не сочетается. Я дам тебе возможность проявить себя. И вот если ты правильно возьмешь этот шанс, ты сможешь дойти не только до финала, а может, и победить. Нет — значит, се ля ви», — сказал 49-летний ведущий.

Но на первом же задании резко передумал.

На нем кандидаты готовили говядину Веллингтон. Ивлев в целом сравнительно неплохо отозвался о блюде якутянина.

«Просто мясо в тесте с грибами. Да, идеально соль, перец, табуле идеальное из грибов. Претензий нет, за исключением того, что с точки зрения вкуса хочется все-таки немножко жирдяйства», — прокомментировал Константин, а потом вдруг в конце тура выгнал Александра с проекта.

Говядина Веллингтон от Александра Ерохина

Говядина Веллингтон от Александра Ерохина

Сам якутский повар был ошеломлен. Коллега и оппонент Ивлева Ренат Агзамов также удивился такому решению.

«Прикол я, конечно, не понял, Костя. Больше всего ты хвалил блюдо Александра», — сказал он.

Так, к сожалению, Александр Ерохин покинул кулинарный поединок.

Видео по ссылке. Таймер: 0:24:55 и 0:54:00.

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