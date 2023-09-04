В Якутии спасли двух пожилых женщин, проплутавших в тайге двое суток

Женщинам срочно требовалась эвакуация. Фото: пресс-служба АО «АК «Полярные авиалинии»

В Среднеколымском районе 1 сентября две пожилые женщины 79 и 84 лет ушли из села Арыктах в лес собирать ягоды и заблудились. В тот же вечер силами местного населения были организованы поиски.

Когда наземные поиски результатов не дали, 3 сентября к поиску и спасению пропавших был привлечен экипаж вертолета Ми-8 «Полярных авиалиний» в составе командира воздушного судна Артема Филиппова, второго пилота Ивана Пивченко и бортмеханика Александра Миняева, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Утром мы вылетели из Среднеколымска в Зырянку, заправились и направились в район поисков — села Усун-Кюель. Около 3 часов кружили над лесом в радиусе 10 километров от села. Вернулись на дозаправку и вылетели во второй раз», — рассказывает командир воздушного судна Артем Филиппов.

Пожилых женщин доставили вертолетом в больницу. Фото: пресс-служба АО «АК «Полярные авиалинии»

В это время экипаж получил сообщение, что наземные поисковые группы обнаружили женщин. Им срочно требовалась эвакуация.

Командир произвел посадку в открытой местности, и, взяв на борт спасателей и женщин, доставил их в Зырянку. Пока о состоянии их здоровья не сообщается, надеемся, что с ними все будет хорошо, несмотря на возраст и двухдневное блуждание по тайге.

Экипаж Ми-8 и сотрудники Службы спасения после успешных поисков. Фото: пресс-служба АО «АК «Полярные авиалинии»

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