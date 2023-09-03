Где сейчас и чем занимается звезда «Пацанок» из Якутии Зарина Голубцова

Где сейчас Зарина Голубцова. Фото с ее страницы

Зарина Голубцова из города Мирного Якутии стала известна после участия в третьем сезоне реалити-шоу «Пацанки».

На проект она пришла с тяжелым криминальным прошлым — шесть судимостей. Это вызвало предвзятое отношение к ней в начале. Но благодаря своему позитиву, искренности и немалому чувству юмора девушка завоевала любовь не только других участниц, но и огромного числа зрителей. Зарина стала настоящей звездой сезона.

Она дошла до финала и заняла третье место. В качестве приза ей дали 100 тысяч рублей.

О прошлом

После завершения проекта Зарина открыто рассказала на своей странице о прошлой жизни.

В первый раз ее посадили в 14 лет, на четыре года. Причина — кража.

«Я из неблагополучной семьи, мама пила, а нам с сестрой не хватало еды, одежды. Мы столкнулись с тем, что в школе нас дразнили из-за внешнего вида, что мы ходили в обносках. Нас это очень задевало. И тогда я приняла решение, что буду воровать. Я думала, что таким способом я смогу содержать себя и сестру. И больше не будет насмешек в нашу сторону. И так началась моя криминальная история», — поведала она.

Во второй раз она попала в тюрьму в 19 лет, тоже за кражу.

«После того как я вышла из тюрьмы, меня никуда не брали на работу, так как многие знали мою историю с судимостью. Затем началась моя разгульная жизнь, вплоть до употребления наркотических средств. Ко всему прочему отчим, который жил с нами, по пьяни обладал педофилийными наклонностями. Во время первой отсидки я потеряла дорогого для себя человека — маму! Она умерла от цирроза печени, который возник на почве алкозависимости. Я думала, что моя жизнь кончена», — вспоминает Зарина.

В последний раз она вышла из тюрьмы в возрасте 23 лет.

На проект попала случайно, благодаря сестре. Ей тогда было уже 26 лет.

Новая жизнь

Сейчас Зарина живет в Москве. Работает ведущей и специальным корреспондентом журнала «Звездач», ездит по городам и берет интервью у знаменитостей.

«Обожаю свою работу за то, что она дает возможность знакомиться с классными людьми <…> работаю в суперском коллективе с креативными, интересными людьми», — пишет она.

Ее приглашают для рекламы разные заведения: парикмахерские, рестораны, салоны красоты, магазины одежды и пр. Снялась в эпизодической роли в сериале «Гусар».

Поддерживает связь с другими участницами «Пацанок», в том числе из других сезонов.

И продолжает радовать фанатов своими юмористическими видео.

Но вообще, посты она публикует сравнительно нечасто.

«Как вы уже поняли, я редко обновляю ленту и снимаю сторис. Я не блогер и не хочу им быть, этим человеком, который снимает себя с самого утра и до ночи. Мне говорят: подписчикам интересно следить за тобой , снимай о себе все подряд. А я не всегда подряд такая хорошая, добрая и веселая, где шучу постоянно... не всегда... Может, разочарую вас, но я плакса, я обидчивая рева-корова... Меня когда в комментариях обижают, я не отвечаю, типа мимо пропустила, а сама реву, неприятно. Ну толстенькая, я же не мешаю никому, из-за этого чужие жизни не портятся, только мне сложнее. Почему такие злые бывают... Я люблю людей , они все такие разные, такие интересные, смеются по-разному и грустят по разным причинам. Любимые, худые вы или толстенькие, обеспеченные вы или с трудностями, добрые или злюки, всех нас объединяет одно — ЛЮБОВЬ!» — писала она когда-то.

Напомним, в новом, восьмом сезоне «Пацанок» может принять участие еще одна якутянка. Что об этом известно — по ссылке.

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