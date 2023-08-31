Как идут работы на участке проспекта Ленина от Кулаковского до Дежнева

Асфальтом покрыли только часть участка проспекта Ленина возле кинотеатра «Лена». Фото: KP.RU

До 1 сентября на участке проспекта Ленина от улицы Кулаковского до Дежнева должны были завершить работы по укладке асфальта. Планировалось, что к 1 сентября откроется сквозной проезд через перекресток. И будет полный доступ к школам №1 и №3.

Корреспондент «КП – Якутия» проверил, как идут работы по состоянию на утро 31 августа.

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Часть участка в районе кинотеатра «Лена» уже покрыли асфальтом, осталось доделать только боковые стороны. Но если пройти дальше, то видно, что работы еще очень много. Успеют ли дорожники все доделать в течение сегодняшнего дня, будет видно завтра утром.

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Кстати, вчера открыли сквозной проезд к улице Дзержинского в районе площади Орджоникидзе. Пока только по временной схеме, но уже хорошо.

Фото: Минтранс Якутии

Напомним, что на проспекте в середине сентября завершат установку светофорных объектов и наружного освещения на участке от Хабарова до гостиницы «Лена». Идет подготовка к открытию сквозного проезда от Чиряева до Курашова. Обустройство линии наружного освещения на остальной части проспекта завершат до конца сентября.

Контрактный срок завершения капитального ремонта проспекта Ленина, реализуемого в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — 30 октября 2023 года.

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