До 1 сентября завершат асфальтирование проспекта Ленина в Якутске у кинотеатра «Лена»

До 1 сентября здесь должны уложить два слоя асфальта. Фото: мэрия Якутска

В течение двух дней на участке проспекта Ленина от улицы Кулаковского до Дежнева начнутся работы по укладке асфальта в два слоя, сообщил заммэра Якутска Антон Алексеенко на выездном совещании 22 августа.

Завершить их планируют до 1 сентября. После чего откроют сквозной проезд через перекресток. Стоит задача обеспечить полный доступ к школам №1 и 3.

В данный момент завершают установку водоотводных лотков. Уложена тротуарная плитка на площади Дружбы народов.

В середине сентября завершат установку светофорных объектов и наружного освещения на участке от Хабарова до гостиницы «Лена». Идет подготовка к открытию сквозного проезда от Чиряева до Курашова.

Обустройство линии наружного освещения на остальной части проспекта завершат до конца сентября.

Работают 60 человек и более 12 единиц техники.

Контрактный срок завершения капитального ремонта проспекта Ленина, реализуемого в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — 30 октября 2023 года.

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