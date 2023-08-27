«Страшилки Севера»: автор самого страшного хоррор-мультсериала Якутии рассказал о своей работе

11-я серия «Ночная старуха»

В небольшом селе Ой Хангаласского района Якутии живет скромный 33-летний парень по имени Аким Харбанов. Работает в центре культуры. Но, помимо работы, есть у него одно интересное хобби. Мало кто знает, но он — автор мультсериала в жанре хоррор «Страшилки Севера».

Рисует и делает все сам, в одиночку. У него уже вышло 10 серий в первом сезона и одна — во втором.

Редакция «КП — Якутия» связалась с Акимом и попросила рассказать о своем увлечении.

«Изначально не думал, что выйдет столько серий. Просто нарисовал один трехминутный мультик «Дэриэтинньик» в 2014 году и отправил в ватсап. Людям понравилось, и он распространился. Тогда я подумал и залил его на ютуб и во «ВКонтакте», дал общее название «Хара бэкир кэпсээннэр» и добавил цифру 1. После этого люди стали просить продолжения. Писали и писали: когда будет вторая серия?» — вспоминает он.

Она вышла в 2015 году. А за ней еще и еще. Вот так все и началось.

На одну серию у художника-любителя уходит где-то два-три месяца. Только первую он нарисовал за рекордно короткий срок — одну неделю. Но с тех пор он каждый раз пытается превзойти самого себя, сделать все лучше и лучше. И у него это получается.

Как признается сам Аким, на сегодня его лучшая работа — 11-я серия «Ночная старуха». Мы посмотрели несколько серий, и да, у нас пошли мурашки от нее. Предлагаем и вам посмотреть отрывок.

Увидеть полную версию и узнать, чем все закончилось, можно на ютуб-канале Акима по ссылке.

«С детства любил читать страшилки в газете, рубрика «Хараҥа хос» («Темная комната»). Представлял, как это нарисовать. Истории беру из книг, газет и групп типа «Кутталлаах кэпсээннэр» («Страшные рассказы»). Делаю все сам, изредка кто-нибудь помогает со сценарием. Пишу фоновую музыку, а всякие звуки беру из интернета», — делится деталями работы Аким.

По образованию он программист. Создание мультиков для него как хобби. Не приносит особого дохода. Монетизацию ютуб подключил только в 2017-2018 году. Так что делает он это, потому что нравится и потому что получается.

Но недавно его работа получила признание. Он выиграл грант фонда «Сахавуд», и ему выделили 500 тысяч рублей на дальнейшую работу.

Аким Харбанов

«Сейчас у меня есть в голове три серии. Думаю, первая выйдет в этом году. А в следующем — еще несколько. Наверно, в этот раз я возьму помощников. И попытаюсь уменьшить количество крови, насилия и скримеров», — рассказал о планах молодой мультипликатор.

Как оказалось, его работы смотрят не только взрослые, но и дети, подростки. Они вдохновляются его работами, создают свои и отправляют ему на обзор. Поэтому начиная с 12-й серии возрастное ограничение будет не 18+, а 16+.

Второй сезон также будет состоять из десяти серий. Хронометраж каждой — не менее 10 минут.

Пожелаем Акиму удачи и с нетерпением ждем новых работ!

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