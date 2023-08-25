«Счастливой жизни, Бупа!» Краснокнижного филина, которого спасли зимой в Якутске, выпустили на волю

Филина выпустили у Еланки. Фото: «Зоополис»

Сильно ослабевшую и замерзшую хищную птицу нашли под окнами многоквартирного дома в ноябре прошлого года в Якутске случайно проходившие мимо парни.

Они сообщили о неожиданной находке в местный зоопарк «Зоополис». И те забрали птицу. При осмотре у нее выявили кишечную инфекцию. Видимо, лесной обитатель прилетел в город за помощью. Оказалось, что это филин, причем краснокнижный.

Мы писали об этой истории здесь. И вот она подошла к счастливому концу.

«После вашей публикации Росприроднадзор вышел на нас и взял под свой контроль краснокнижную птицу», — написали нам из зоопарка.

Под чутким наблюдением ветврачей и благодаря заботе своих временных опекунов филин Бупа прошел долг путь лечения и реабилитации. И наконец, после проверок и получения всех разрешений, вернулся в свой настоящий дом.

«Вот и настал радостный и одновременно грустный день, день расставания с нашим красавчиком филином <…> Мы знали, что краснокнижный филин будет выпущен в естественную среду обитания, и старались не приучать его к рукам, кормили дистанционно, сохраняли недоверчивость к людям. <…> выбрали, на наш взгляд, замечательную локацию с озерцом и лесом. Филин, выйдя из бокса, огляделся пару секунд и сразу полетел — уверенно, сильно, прямолинейно. Сел на дерево и проводил нас долгим взглядом. Счастливой жизни, Бупа!» — прощаются со своим питомцем сотрудники зоопарка.

Хищницу выпустили в районе Еланки Хангаласского района. Для этого пришлось проехать около 150 км. Но это того стоило. Место одобрили зоологи, Росприроднадзор и госинспекторы охраны окружающей среды.

Так что если вдруг заметите в окрестностях красавца-филина, знайте, возможно, это Бупа.

Надеемся, теперь с ним все будет в порядке.

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