«Если бы фура сбила на 10 см правее, то мне бы снесло голову!» Велопутешественник из Якутска рассказал подробности ДТП

Якутянин, которого на трассе "Уссури" сбил грузовик, рассказал подробности ДТП. Фото: «Аргументы и факты - Хабаровск» / SakhaDay

35-летний Сергей Пригульный впервые отправился в длительное велопутешествие из Якутска во Владивосток, но на трассе «Уссури» его сбил большегруз. Подробности ДТП он рассказал изданию SakhaDay.

Мужчина планировал самостоятельно доехать до Японского моря, чтобы провести там отпуск. Из столицы Якутии он стартовал 27 июля. Почти через месяц добрался до дороги, соединяющей Хабаровский и Приморский края. Именно здесь 22 августа произошла авария с грузовым автомобилем.

– Я ехал по краю трассы со скоростью 15-20 км/час. Как почувствовал сильный удар в левую руку, упал на обочину. Водитель, сбивший меня, сказал, что не рассчитал, – поведал он.

Снимок сделан после аварии. Фото: «Аргументы и факты - Хабаровск»

Свою поездку мужчина снимал на камеру, но в момент ДТП она была выключена. До приезда бригады медиков Сергею оказали первую помощь очевидцы, за что он им благодарен.

Газета «Аргументы и факты – Хабаровск» сообщила, что велосипедиста «буквально сдуло с проезжей части». Мужчину такое заявление возмутило, он опроверг это, предположив, что такую причину аварии журналистам назвал водитель большегруза.

– Меня взрослого человека не могло сдуть ветром от проезжающей мимо фуры. И мои травмы не сопоставимы с обычным падением с велосипеда. На фото видно, что также ударом снесло левое зеркало велосипеда. В больнице сказали, что если бы фура сбила на 10 см правее, то мне бы снесло голову, – заявил Пригульный.

По его словам, перед столкновением грузовик не сигналил ему, как это обычно делают автомобилисты на узкой дороге.

По словам Пригульного, его состояние оценивается как тяжелое. Фото: SakhaDay

Сергея привезли в Хабаровск, где он проходит лечение в краевой больнице N2. У него сильно повреждена локтевая кость, рваные раны, травмированы кисть руки, перестал двигаться один палец.

Пострадавший думал, что второй участник аварии свяжется с ним и извинится, но пока этого не произошло. Турист остался без личных вещей, которые были при нем в момент ДТП, и без велосипеда. Как сильно его средство передвижения повреждено, неизвестно.

Вред здоровью можно оценить как тяжелый, поэтому, скорее всего, будет заведено уголовное дело, сказал Пригульный. До пункта назначения якутянин не доехал 700 км.

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