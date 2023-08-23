Якутянин отправился на велосипеде в путешествие до Владивостока, но попал в ДТП

Велосипедиста сдуло ветром от проехавшего мимо большегруза. Фото: «Аргументы и факты - Хабаровск»

36-летний Сергей выехал на велосипеде из Якутска еще 27 июля. Его путь лежит во Владивосток, на море.

Путешественник ночует в палатке и каждый день преодолевает несколько километров. За это время он добрался до Хабаровска и буквально вчера, 22 августа, покинул город.

22 августа Сергей выехал из Хабаровска и в тот же день попал в ДТП. Фото: avokasiii

Но отпуск прервал неприятный случай — «Аргументы и факты — Хабаровск».

В этот же день около 15:30 где-то на 52-м километре трассы «Уссури» его обогнал грузовой фургон «Рено». Велосипедиста, ехавшего по правому краю дороги, ударило сильным потоком воздуха. Да так, что его буквально сдуло с проезжей части. Он упал на обочину и сломал руку.

Очевидцы вызвали скорую. Путешественника доставили в больницу Переяславки, а затем — в краевую больницу Хабаровска №2. Сейчас он находится там.

По всей видимости, поездку на море с таким диагнозом придется отложить.

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