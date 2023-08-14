Из-за дыма задержаны несколько рейсов в аэропорту Якутска

Видимость в аэропорту составляет 2000 метров

На 9 утра понедельника, 14 августа, видимость в аэропорту Якутска составила 2000 метров, из-за дыма несколько рейсов задержаны, предупредила пресс-служба воздушной гавани.

Прибытие: рейс 466 авиакомпании «Якутия» из Москвы перенаправили в Нерюнгри. Рейс 468 из Санкт-Петербурга — в Хабаровск.

Вылет: задержано отправление рейсов 522 Якутск — Мирный, 473 Якутск — Москва (Внуково), 459 Якутск — Новосибирск — Сочи.

При этом некоторые рейсы выполнены по расписанию, к примеру авиакомпании S7. Самолеты «Полярных авиалиний» также вылетели в Батагай и Мому, «Якутии» — в Батагай.

В 10:15 видимость в аэропорту сократилась до 1600 метров

На движение паромов дым не повлиял, они продолжают ходить, передает Минтранс республики.

Первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников в своем телеграм-канале отметил, что задымление по-прежнему связано с движением воздушных масс из Амурской области, Хабаровского края и юго-востока Якутии, где развивается негативная лесопожарная обстановка.

Помимо Якутска, дым накрывает центральные и заречные районы, а также вилюйскую группу улусов.

Дым и дождь в Якутске. Фото: V ЯКУТИИ.РУ

«Некоторое ослабление задымленности специалисты прогнозируют после прохождения фронтальных осадков, но концентрация вредных веществ в воздухе сохранится ещё какое-то время», — пишет первый вице-премьер.

Между тем на 9:00 14 августа индекс качества воздуха AQI показал в Якутске 59 — «Средне». Концентрация PM2.5 в 3,2 раза превысила рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение. При этом запах дыма в городе ощущается сильнее, чем вчера.

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