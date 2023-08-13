В Якутске ПДК химических веществ превышена по пяти показателям

В Якутске превышение ПДК химических веществ установлено по 5 показателям. Фото: KP.RU

По состоянию на 9 часов утра 13 августа в Якутске проведено 27 исследований атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Якутии.

По результатам исследований превышение ПДК химических веществ установлено в 15 исследованиях по 5 показателям в Якутске: взвешенные вещества — до 1,14 ПДК, взвешенные частицы РМ 2,5 — до 1,25 ПДК, взвешенные частицы РМ 10 — до 1,37 ПДК, диоксид азота — до 1,35 ПДК, оксид азота — до 1,15 ПДК.

По остальным химическим веществам: оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сажа (углерод) — превышений ПДК не выявлено.

Якутское УГМС также сообщило, что в Якутске 13-14 августа метеорологические условия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.