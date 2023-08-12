В «Якутской экологической компании» сообщили об угрозе банкротства и приостановке приема картона

С 14 августа единственной точкой приема картона в Якутске останется база на Хатынг-Юряхском шоссе, 9 км, 7. Фото: «Якутскэкосети»

Поздно вечером в пятницу, 11 августа, «Якутская экологическая компания» на своей странице в соцсети сообщила, что оказалась под угрозой банкротства и больше не будет принимать картон на станции вторсырья на Вилюйском тракте и в пунктах по Якутску.

«Картон являлся нашей основной фракцией, в которую было вложено большое количество сил. С 2020 года мы проделали огромный объем работы по организации сбора и транспортировке картона, информированию населения, просветительской деятельности в области экологии на территории нашего города и всей республики. Наша компания несла убытки более года в надежде, что ситуация изменится. К сожалению, любой предел прочности имеет конец и на сегодняшний день мы фактически поставили «Якутскую экологическую компанию» под угрозу банкротства. Чтобы исправить ситуацию, мы вынуждены отказаться от убыточных на текущий день фракций», — говорится в посте.

Основной причиной назвали значительное обесценивание вторсырья на рынке республики, рост логистических расходов и высокий уровень засора в точках сбора. Все это делает работу с данной фракцией абсолютно нерентабельной.

Одна из причин — засор в пунктах сбора другим мусором, не картоном. Фото: «Якутскэкосети»

Таким образом, с 14 августа перестанут принимать картон на станции вторсырья на Вилюйском тракте, 3 км, 1/4 и в пунктах сбора по городу.

Хотя одну точку все же сохранили — производственная база на Хатынг-Юряхском шоссе, 9 км, 7. Но везти туда картон придется самому. Время работы: пн-сб с 8:00 до 18:00.

Бутылочный ПЭТ и алюминиевые банки продолжат вывозить из пунктов сбора, как и раньше.

В заключение поста в компании выразили надежду, что тенденция рано или поздно изменится и компания вместе с якутянами вновь начнут заботиться об экологии любимой республики.

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