«Требуем порядка, а сами не можем 116 рублей заплатить». Житель Якутска пристыдил горожан, не платящих за уборку мусора

Фото: скриншот видео

В редакцию «КП — Якутия» обратился житель Якутска с жалобой на мусор и горожан, которые не платят за его уборку.

«Вижу очень много жалоб от людей, что не убирают мусор из многих районов. Зашел на сайт «Якутскэкосети» и вот что увидел. Интересно, с таким долгом как они технику ремонтируют и чем заправляют? Мы требуем порядка, а сами не можем 116,20 в месяц заплатить. Это очень глобальная сумма. Лучше жить вот так», — пишет читатель.

Он сопроводил свое сообщение наглядным видео.

Мы тоже зашли на сайт «Якутскэкосети» и проверили информацию.

«Подано в суд на взыскание задолженности по юрлицам и ИП 243 заявления на сумму 60 477 206,13 рубля. На взыскание задолженности по физическим лицам — 1260 заявлений на сумму 162 670 173,8 рубля», — говорится на сайте компании.

У приставов находятся 138 исполнительных документов на сумму 29 миллионов рублей на юрлица и ИП. На физлица — 24 580 исполнительных документов на сумму 99 миллионов рублей.

В Якутске размер платы для населения по коммунальной услуге «Обращение с ТКО» в многоквартирных домах — 109,75 рубля в месяц, в ИЖС — 116,24 рубля. Для юрлиц — 708,09 рубля за 1 куб.метр (тарифы НДС не облагаются).

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