Вернулся домой 3-летний малыш, который в июле почти сутки блуждал по якутской тайге

Малыш со своим спасителем Алексеем Стручковым. Фото: t.me/bytantayuottara

Домой после лечения вернулся мальчик Күндүмэн, которого в июле почти сутки искали в Эвено-Бытантайском районе.

Напомним, малыш пропал вечером 21 июля у села Кустур. Он гулял в сопровождении брата и сестры, пока в какой-то момент не исчез из виду. На его поиски вышло 50 местных жителей, но в ночь на 22 июля пришлось звать на помощь Службу спасения Якутии. Для прочесывания местности был привлечен вертолет, благодаря наводке его экипажа и удалось найти ребенка.

Как оказалось, Күндүмэн заплутал и ушел от родного села аж на 6 километров в глубь леса. Нашли его в бессознательном состоянии в болотистой местности. Позже выяснилось, что в воду он залез, пытаясь спастись от назойливой мошкары.

Транспортировка ребенка в Якутск. Фото: Служба спасения Якутии

Сначала мальчика повезли в ближайшую больницу в поселке Батагай, который находится в 100 километрах от села Кустур. Врачи констатировали сильное переохлаждение, стабилизировали его состояние и рекомендовали в срочном порядке отвезти санитарным рейсом в Якутск.

В стабильно тяжелом состоянии он прибыл 23 июля в Педиатрический центр Республиканской больницы №1 – Национальный центр медицины в Якутске. Здесь специалисты и выходили мальчика.

— Маленький поправил здоровье и вернулся домой. У него есть подарок-оберег для его спасителей. Сейчас ребенок в порядке, рассказал его дядя Наум Наумов, — сообщается в телеграм канале «Огни Бытантая».

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