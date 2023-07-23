Найден без сознания в воде. Почти сутки в якутской Арктике искали 3-летнего мальчика

Найденного ребенка с признаками серьезного переохлаждения доставят в одну из больниц Якутска. Фото: Служба спасения Якутии

Вечером 21 июля у села Кустур Эвено-Бытантайского района пропал 3-летний ребенок. Его искали почти сутки.

Малыш гулял в сопровождении своих брата и сестры. При каких конкретно обстоятельствах он потерялся не уточняется.

Тут же вспоминается история Карины Чикитовой, которая в таком же возрасте провела 12 дней в тайге, питаясь ягодами. С девочкой был ее щенок по имени Найда, именно благодаря умной собачке удалось спасателям удалось отыскать малышку. Но разница между этими историями в местности, где потерялись дети.

Село Кустур Эвено-Бытантайского района. Фото: ЯСИА

Карина заблудилась в Олекминском районе, это юг Якутии с достаточно благоприятным климатом. Эвено-Бытантайский же район входит в арктическу зону. Заблудиться же за полярным кругом даже на короткий срок опасно для жизни не только для такого крохи, но и для взрослого человека. Кроме встречи с дикими животными, можно просто-напросто замерзнуть даже летом. Днем здесь может стоять 20-градусное тепло, а ночью температура опускается ниже плюс 10 градусов.

Как только стало известно о пропаже мальчика, на поиски отправились родственники и знакомые. Всего на прочесывание леса вокруг села вышло 50 местных жителей. Но успехом их усилия не увенчались, поэтому в ночь на 22 июля из администрации села обратились в Службу спасения Якутии.

Из поселка Батагай на вертолете «Полярных авиалиний» вылетело 8 спасателей Верхоянского поисково-спасательного отряда и 6 сотрудников МВД. Прибыв на место, незамедлительно были организованны поиски с воздуха. Параллельно продолжалось прочесывание местности с земли.

Через полтора часа, около 18 часов вечера, по наводке воздушной поисковой группы, ребенок был найден в 6 километрах от населенного пункта. Он забрел в болотистую местность. По информации источника Sakhaday, ребенка нашли в бессознательном состоянии в воде.

Фото: Служба спасения Якутии

С сильным переохлаждением мальчик доставлен в местную амбулаторную больницу.

– Ему была оказана первая медицинская помощь, однако в сознание мальчик не пришел. После осмотра, было принято решение перевезти ребенка санрейсом Л-410 в Батагай, оттуда ребенка срочно доставят в Якутск, – сообщает Служба спасения республики.

Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Фото: Служба спасения Якутии

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