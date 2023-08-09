Из-за дыма в Якутске будет не так жарко. Как долго в августе сохранится теплая погода?

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После непривычно дождливого июля жители Якутска рады жаркому и сухому августу. Как долго продержится летняя погода и как на нее повлияет задымленность, «КП – Якутии» рассказали в Якутском гидрометцентре.

По словам метеорологов, в столице республики последний месяц лета проходит без сюрпризов.

– По норме дневная температура в Якутске плюс 22 градуса. По факту она то немного выше, то возвращается к норме. В этом ничего необычного нет. До середины месяца такая температура сохранится точно. С 17 числа, то есть с середины следующей недели, начинается выход южного циклона. Погода будет немного меняться, но пока заметных холодов не ждем, будет стоять теплая, комфортная погода в пределах нормы, – отметила начальник гидрометцентра Татьяна Маршалик.

Задымление, которое недавно накрыло Якутск, негативно повлияет на погоду. Смог не даст лучам солнца прогреть воздух до той степени, до которой он мог прогреться без дымовой завесы. К примеру, сегодня, 9 августа, будет примерно +22+24 градуса тепла, хотя день назад прогнозировалось +23+25.

На выходных в Якутске ожидалось плюс 27-29 градусов, но, вероятно, амплитуда температур сократится на пару градусов.

В целом по республике наблюдается непривычное для конца лета тепло. Большие отклонения от нормы метеорологи отмечают в западной и южной части региона.

– 30-градусная жара стоит в Олекминском, Мирнинском, Ленском районах. Гораздо выше нормы погода в Усть-Майском районе, но сейчас из-за дыма там стало прохладней, – заключила руководитель Якутского гидрометцентра.

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