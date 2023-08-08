«Услышали крик о помощи». Жители Сунтарского района Якутии спасли троих тонущих детей

Слева направо: Октябрина, Анастасия, Василий, спасшие детей от гибели. Фото: «Сунтар сонуннара»

7 августа трое жителей села Сунтар Сунтарского района — Октябрина Трофимова, Анастасия Максимова и Василий Петров — спасли от верной гибели трех детей, включая совсем маленького мальчика. Об этом сообщает местная газета «Сунтар сонуннара».

Октябрина и Анастасия — родные сестры, которые привели купаться на реку своих детей и внуков.

«Я фотографировала своего внука, когда услышала, что сестра кричит и зовет меня. Я увидела, что она бежит в воду. В воде разглядела девочку, чья голова то поднималась, то опускалась над гладью. Она кричала „Спасите!“. Недолго думая, я бросилась на помощь сестре. Там было довольно глубоко», — рассказывает Октябрина.

Анастасии удалось схватить девочку, и женщины вдвоем вытащили ее на берег. Между тем ребенок тонул не один, в воде еще оставались девочка-подросток и совсем маленький мальчик.

Фото: «Сунтар сонуннара»

Это увидели и другие взрослые, находящиеся на берегу. Один из них, Василий Петров, кинулся спасать детей. Он вытащил обоих на берег, и тут прибежали родители детей.

«Дети пришли на пляж втроем, маленький сперва барахтался на мелководье. Но в мгновение ока оказалось, что ребята начали тонуть. Две женщины обратили внимание на крики средней и пришли к ней на помощь. Я бросился на глубину, где старшая сестра из последних сил держала младшего брата. Обняв обоих, я вытащил их на берег», — вспоминает Василий.

Благодаря самоотверженным действиям Октябрины, Анастасии и Василия не случилось большой беды. Однако еще раз хотелось бы напомнить родителям: не оставляйте детей без внимания на воде, не позволяйте им ходить купаться самостоятельно. За летний сезон этого года в Якутии в водоемах утонули семь детей, самому младшему их них было 4 года.

Ранее якутянин в Приморье спас купавшуюся во время шторма семью из трех человек — женщину и двух девочек с кругом унесло в море.

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