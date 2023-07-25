«Чуть сам не утонул». Якутянин спас купавшуюся во время шторма на море семью из трех человек

Фото предоставлено героем публикации

Жизни пятерых человек чуть не забрало море вечером в понедельник, 24 июля, в поселке Ливадия — семьи из трех человек и двух мужчин, бросившихся их спасать.

В тот день было установлено штормовое предупреждение — купаться нельзя. Море было неспокойно. Но кое-кого это не остановило. Семью из трех человек, женщину и двух девочек с кругом, унесло в море.

На их крики о помощи отозвались двое. Им удалось с неимоверным трудом вернуть всех на берег.

Фото предоставлено героем публикации

Один из героев — житель Якутска Евгений Шафиков. В тот день он гулял с женой по пляжу. Редакции «КП — Якутия» удалось с ним связаться и узнать подробности.

«Смотрю: там на круге трое плывут и их оттаскивает от берега. Потом один ребенок отцепился от круга. И сразу раздались крики: «Помогите, помогите, мы тонем!» И все. Думать было некогда. Я ломанулся в воду. А супруга побежала по берегу: «Помогите, кто может плавать». Там один тоже за мной следом побежал. Боролись-боролись, там течение отбивное от берега. С горем пополам как-то доплыли. Я сам чуть не утонул», — вспоминает мужчина.

В том месте есть какой-то водоворот, который сразу оттаскивает и уносит в море. Поэтому плыть к берегу не получается. Но им как-то удалось одолеть буйную стихию. Видео, как это было, можно посмотреть в нашем телеграм-канале по ссылке.

На берегу их встретили другие очевидцы и вытащили на сушу.

«Слава богу, все живы-здоровы. Эти утопающие потом весь вечер бегали нас благодарили. Сегодня мы тоже здесь лежим, но не купаемся и стараемся никого не пускать в воду», — говорит Евгений.

В Ливадии они с супругой отдыхают. Мужчина работает дальнобойщиком. Ему 55 лет. Зимой ходит по рейсам, а летом, во время отпуска, они ездят по стране. Вот и вчера катались по берегу и остановились здесь, потому что приглянулся пляж. А может, его направила рука бога.

Евгений Шафиков

Про второго спасителя известно, что его зовут Сергей. Он из Владивостока.

Мы думаем, что обоих надо представить к награде «За спасение утопающих».

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