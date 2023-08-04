Триллер на берегу реки Лены. Житель Якутии запугал ружьем отдыхающих с детьми и избил двоих мужчин

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Пикник с близкими на берегу реки Лены закончился слезами, прятками в лесу и больницей. Свидетельница рассказала, о страшном беспределе в Намском районе Якутии.

«Это мои угодья!»

С 29 на 30 июля семья с друзьями выехала на отдых у реке вблизи села Ымыяхтах. Прекрасная погода, предстоящая ночевка на природе, шашлыки, купания в реке на радость взрослым и детям. Ничто не предвещало беды.

Ночью внезапно из неоткуда появился незнакомец лет 35-40 и начал всех прогонять. Присутствие детей и женщин его ни капли не смутило.

– Примерно в 23:00 к нам подошел человек в неадекватном состоянии. Ничем не мотивируя, начал нас выгонять, кричать матом. Орал, что это его земля, это его угодья. Мы его стали успокаивать, но он не реагировал, вытащил из чехла нож, который был на поясе и начал на нас кидаться, – пишет очевидица событий.

Затем мужчина ушел к своей машине, дав им 15 минут на то, чтобы покинуть берег. Его угрозы никто не воспринял всерьез. Подумаешь, пьяный мужик, наверно, ушел отоспаться.

Но спустя спустя минут 40 послышались выстрелы. Тот же самый человек вернулся с криком, что время истекло. На берег он вышел в сопровождении 9 неизвестных.

Толпа пьяных людей с ружьем и ножом терроризировала семью

Звуки охотничьего ружья и нетрезвая толпа не на шутку напугали всех. Отдыхающие мигом побежали спасаться в лес. Лишь один парень не успел спрятаться. Ему в грудь агрессор направил ствол и стал выпытывать, куда делись остальные. Молчание взбесило его, он начал избивать безоружного прикладом и кулаками по лицу.

Наблюдать за экзекуцией над другом не смог другой молодой человек. Он выбежал из укрытия и попытался заступиться, но численное превосходство взяло верх над его геройским порывом. Второй парень также попал под раздачу, ему выбили зубы и отпинали ногами по голове.

Когда молодые люди уже не могли сопротивляться, незнакомец с ружьем начал беспорядочно палить в сторону берега и по кустам. Он орал запуганной семье, чтобы те выходили из леса.

Против беспредельщика заведено уголовное дело

Как конкретно удалось утихомирить буяна и его дружков, неизвестно. Вероятно, лишь прибытие местного участкового спасло семью от ужасной расправы.

– Сейчас брат в больнице, муж сестры на лечении. От участкового мы от него узнали, что тот человек П.1983 года рождения, местный житель. Уважаемые жители Якутии, не ездите туда отдыхать, там очень опасно. Берегите своих детей, – отметила якутянка, пережившая эту страшную ночь.

На месте происшествия работает следственно-оперативнрй группа. Правоохранители изъяли охотничье ружьё 12 калибра и гильзы.

Отдел МВД России по Намскому району завел уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство группы лиц по предварительному сговору).

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