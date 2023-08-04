В Якутии заведено уголовное дело по факту избиения 25-летнего мужчины на берегу Лены

Фото: gusev-online.ru

В ночь на 30 июля стало известно, что на берегу реки Лена у села Ымыяхтах неизвестный нанёс телесные повреждения 25-летнему мужчине. По данному факту началось расследование, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая установила личности участников инцидента.

По предварительной информации, между 39-летним местным жителем и отдыхающей на берегу компанией возникла словесная перепалка. Из хулиганских побуждений мужчина произвел несколько выстрелов в воздух из своего охотничьего ружья. В ходе ссоры он нанёс телесные повреждения двум гражданам. После этого пострадавшие обратились в медицинское учреждение за помощью.

На месте происшествия полицейскими изъято охотничье ружьё 12 калибра и гильзы.

Отдел МВД России по Намскому району завел уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ. В рамках расследования будут проведены все необходимые следственные мероприятия и установлены все обстоятельства произошедшего.

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