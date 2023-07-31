«Съемка детей с обвинениями велась под давлением». Экс-учительница школы-интерната Якутска – о скандале с издевательствами над учениками

Скриншот видеообращения учеников школы-интерната для неслышащих детей в Якутске

В Якутии продолжаются разбирательства в громком скандале в Республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате для неслышащих детей. «КП – Якутия» связалась с Любовью Прокопьевой, которую обвинили в жестоком обращении с учениками. Она поделилась своей версией событий.

Напомним, учитель Мария Анисимова и воспитатель Валентина Федорова обвинили коллегу в физическом и психологическом насилии над детьми. Как оказалось, внутришкольный конфликт произошел еще в мае, но в СМИ скандал попал лишь в июне. В июле в сети появилось видеообращение учеников, в котором они жалуются на издевательства, ролик можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

«Что сказала воспитательница, то дети и говорили на видео»

Педагог Любовь Прокопьева сообщила «КП – Якутии», что не было ничего из приписываемых ей действий, вроде избиения и унижений.

– Конечно, никаких истязательств и грубости к детям, физического или психологического воздействия с моей стороны не было. Видео, которое распространилось, было постановочным. Дети, тем более глухие, боятся взрослого человека. Воспитатель, конечно, имеет авторитет среди них, владеет языком жестов. То, что она им показывала жестами, что она им говорила, то они и повторили на видео.

По ее словам, съемка проводилась скрытно, в одной из спален интерната без согласия школьников. Родителей также никто не предупредил, что их детей будут снимать на видео, которое разлетится в интернете.

– Соцсети, оказывается, – страшная сила. Родители это все увидели и возмутились, ведь если детей обижали и воспитатель был в курсе, то почему никому не сообщил. Другие педагоги тоже ничего об этом не знали. Сейчас дети дома, вдалеке от этой воспитательницы. Чувствуя себя защищенными от Валентины Иннокентьевны, они рассказали, что было на самом деле. У меня тесные связи с родителями, поэтому они мне переслали доказательства того, что на детей оказывали давление Мария Борисовна и Валентина Иннокентьевна.

Утром 27 июля мама одной из учениц школы-интерната сняла на видео, разговор с дочерью о произошедшем. Саргылана Евсеева поведала о том, как проходила съемка видеообращения. По словам школьницы, воспитательница Валентина попросила сказать, что Любовь Прокопьева была с ними жестока. При этом Федорова была груба с ними, больно хватала, не пустила на ужин и попросила держать все в секрете.

В защиту Прокопьевой выступила и Кюнней Хоменко, мама Нюргуйаны (в видеообращении ее подписали, как Яну). Она уверена, что если бы ее дочь обижал кто-то учителей, то девочка бы рассказала об этом во время ежедневных видеозвонков. Она планирует подать в суд на Анисимову и Федорову за нарушения прав своего ребенка.

С чего начался конфликт

Эти страшные обвинения шокировали Любовь Прокопьеву, причин для которых она первое время не могла понять. Вспомнила лишь одну небольшую ссору с воспитателем, которая произошла еще 27 апреля, когда в школе праздновали День республики. После общего фотографирования она заметила, что одна из учениц Валентины Федоровой выглядит неопрятно, и высказала это вслух. В ответ та возмутилась тому, что вопрос был задан при всех. В извиняющемся жесте Любовь Георгиевна протянула руки и попросила прощения, но женщина их оттолкнула.

– Я задала вопрос без задней мысли, это был рабочий момент. Имелось в виду, что следить за внешним видом – функциональная обязанность воспитателя. Я ее не материла, не оскорбляла, хотя она потом в своей докладной написала, что подверглась с моей стороны унижению. Единственная моя ошибка была в том, что я начала разговор в актовом зале. Тогда даже не предполагала, что все так разрастется, больше никаких конфликтов у нас не было. Потом эту ссору подхватила Мария Борисовна Анисимова, которая умело плетет интриги. Не я первая жертва.

В коллективе учебного заведения ходят слухи, что в последние более 10 лет неугодных сотрудников выживают всеми правдами и неправдами с участием одной из обвинителей Прокопьевой.

В школе-интернате идут проверки, заведено уголовное дело

На фоне ряда публикаций в СМИ Минобрнауки Якутии начал свою проверку. Ситуация находится на контроле у министра Ирины Любимовой.

В единственном в регионе образовательном учреждении для неслышащих детей эту ситуацию уже обсудили на педсовете и общем родительском собрании.

– Наличия фактов истязания несовершеннолетних детей-инвалидов со стороны учителя Прокопьевой Любови Георгиевны по материалам проверок не подтверждено. Учитель Любовь Георгиевна уволилась, не завершив учебный год из-за морально-психологического давления со стороны руководителя методического объединения учителей Анисимовой Марии Борисовны, – отметила директор школы-интерната Оксана Винокурова.

– Я ушла, потому что в течение 2 недель меня постоянно куда-то вызвали, учебный процесс нормально не мог проходить. Были созданы комиссии из учителей, вместо того что работать, они занимались перетряхиванием этой истории. Я постоянно находилась под давлением и чувствовала себя виноватой в том, что из-за того, что на меня напали, страдают все. Они везде требовали моего увольнения, я так сделала, потому что дети должны спокойно учиться, а люди – работать.

В учебное заведение уже приходила инспектор по делам несовершеннолетних и общалась с Анисимовой и Федоровой. Сама Любовь Прокопьева давала объяснительную отдельно в ГОМе №3. В прокуратуре ей сообщили, что заведено уголовное дело, которое перевели в Следственный комитет, правда, оттуда пока с ней никто не связывался.

– Интересно, что мне кто-то звонит, но ждет всего пару гудков, и пока я, например, достаю из сумки телефон, звонок заканчивается. Перезваниваю, автоответчик говорит, что звонили органы власти, но у меня нет внутреннего номера. Если бы люди хотели дозвониться, то дозвонились бы. Я сделала скриншот для доказательства того, что не скрываюсь, а перезваниваю буквально через минуту.

После ее ухода коллеги написали коллективное письмо с просьбой вернуть уникального специалиста, под обращением подписалось 57 человек.

— Просим Вас защиты честь и достоинство своего работника, так как публичное оскорбление, клевета, необоснованные нападки <…> унижают не только конкретно этого педагога, но и подрывает авторитет всех работников и репутацию всей нашей школы, — говорится в письме, адресованном директору школы-интерната.

Коллективное письмо педагогов Республиканской коррекционной школы-интерната для неслышащих детей.

– Когда я об этом узнала, удивилась, о подготовки письма не знала. Я хочу вернуться. Приятно, конечно, что поддержали, что коллектив за меня.

Любовь Прокопьева подала иск за клевету и намерена отстоять свои честь и достоинство.

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