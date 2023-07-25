«Била по голове и называла свиньей». В Якутии ученики школы для неслышащих жалуются на педагога

Фото: 2ГИС

В Якутии очередной скандал с жестоким обращением с детьми. На этот раз в СМИ обратились сотрудницы коррекционной школы-интерната для неслышащих детей и их воспитанники. Они все жалуются на жестокое обращение со стороны преподавателя. Видеообращение опубликовало издание «Якутия.Инфо». Его можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

Отметим, что первыми о проблеме в школе-интернате еще в июне написал «Якутск вечерний», куда обратились учитель Мария Анисимова и воспитатель Валентина Федорова. Издание посвятило этому несколько публикаций. «КП – Якутия» кратко рассказывает об инциденте.

«Заперла в темной комнате первоклассницу, унижала, наносила побои»

По словам Валентины Федоровой, учитель Любовь Прокопьева регулярно позволяла себе жестокое обращение с подопечными, унижала, оскорбляла их, допускала физическое насилие.

Осенью прошлого года Прокопьева заперла первоклассницу в темной комнате в качестве наказания. Ребенок громко плакал, стучал по двери и умолял выпустить, но дверь была заперта на ключ. Ее выпустили только после вмешательства другого педагога.

Также Прокопьеву обвиняют, что она словесно унижала маленьких девочек: «Ты грязная. Воняешь. Ты глупая. Спец* (*сокращение от слова «специальный». Так в школе для неслышащих детей принято называть умственно отсталого, глупого человека – прим.ред). Твоя мама ленивая, не покупает тебе новые вещи. Тебя родители забыли. Ты постоянно находишься в интернате, и никто из родственников тебя не забирает к себе на выходные».

Об этом сами дети рассказали воспитателю Федоровой, которая решила предать огласке эти факты. Дети не хотят учиться у жестокой учительницы. Федорова тоже является инвалидом по слуху. Она очень близко к сердцу приняла эти жалобы. К слову, Валентина работала волонтером на СВО, ухаживала за ранеными военнослужащими.

Фото: скриншот видео

Что говорят другие педагоги и директор?

Директор Оксана Винокурова опровергает эти факты. Она утверждает, что по жалобам было проведено расследование конфликтной комиссией, которая не нашла подтверждения.

– В ходе этого расследования, к сожалению, выяснилось, что Прокопьеву оклеветали. Правда, она по собственному желанию уволилась. Я, конечно, с ней переговорила, она на самом деле очень ценный молодой специалист средних лет. В данное время она обратилась за защитой своих прав.

В педагогическом коллективе мнения тоже разделились. Часть педагогов считает, что обвинения были ложными, они выступили в защиту уволенного учителя. Как утверждают Федорова и Анисимова, эти сотрудники школы давят на детей и их родителей. Особенно на тех, кто записал видеообращение.

«Бьет по голове, но это секрет, нельзя говорить»

– В личной беседе со мной одна из девочек, ученица 1 класса, призналась: «Учительница меня по голове бьет. Я больше не буду говорить, что Любовь Георгиевна плохая. Я боюсь. Я не буду говорить правду. Мне сказали – «Это «секрет». Нельзя говорить», – говорит Федорова.

Также есть и другие нарекания к школе. Например, когда дети жаловались на голод, и родители приносили в школу продукты.

– Еду, которую готовят в школьной столовой, дети иногда отказываются есть, потому что готовят невкусно. Порции небольшие. Дети не насыщаются и часто выносят просто хлеб из столовой, а потом насыпают его солью и специями и едят. Дети часто просят у родителей денег, чтобы купить продукты.

Что показала проверка?

Федорова отправляла 2 июня письменное обращение на имя министра просвещения России Сергея Кравцова. Проверкой занялись два республиканских ведомства: Минобразования и Минтруда. В ответном письме об итогах проверки ей указали, что она… не имела права снимать детей на видео. Также проверка не выявила подтверждения большинства фактов, изложенных в жалобе. А по остальным отмечено, что «учитель Прокопьева признала свою вину, выразила сожаление за свое резкое поведение».

Федорова и Анисимова твердо решили идти до конца.

– Мы настроены решительно и намерены в ближайшее время обратиться в один из федеральных телевизионных каналов для освещения сложившейся ситуации, – говорят они.

Сейчас проверку проводит прокуратура региона. Будем следить за ситуацией.

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